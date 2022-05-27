Пять продуктов, которые избавят от лишних килограммов

Полезные рекомендаций, которые пригодятся при составлении здорово рациона и помогут похудеть.

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Многие знают простое правило, которое работает для большинства здоровых людей — чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий. То есть тратить больше энергии, чем потреблять. И не так важно, в какое время суток вы едите и есть ли в вашем рационе пресловутая "запрещенка" в виде быстрых углеводов. Диетологи наверняка добавят, что еще важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и держать дефицит калорий с учетом вашего возраста, активности и рабочего дня. А еще добавят, что не существует волшебных продуктов, от которых можно сбросить лишний вес. И здесь, пожалуй, мы внесем свои изменения. Хотя продуктов для похудения не существует, есть продукты, благодаря которым можно долгое время чувствовать насыщение, а значит меньше съесть в течение дня.

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Красная рыба

Грамотные специалисты по питанию часто говорят, что не нужно бояться жиров. Важно просто разделять полезные жиры, которые содержатся в орехах, рыбе, масле, и трансжиры из чипсов, употребление которых только засоряют наш организм.

Красная рыба как раз отличный источник полезных жиров, а также белка — строительного материала для наших мышц. И хотя это довольно калорийный продукт — на 100 гр лосося приходится от 150-170 калорий, а в привычном стейке примерно 350-400 гр, то есть фактически один кусок перекрывает калораж целого обеда или ужина, у него есть ряд преимуществ.

В красной рыбе содержатся полезные для здоровья сердца и мозга омега-3-полиненасыщенные кислоты, а также употребление этого блюда хотя бы раз в неделю может улучшить чувствительность к инсулину, что снижает риск нарушений метаболизма.

Кроме того, эксперты уверяют, что употребление лосося увеличивает уровень адипонектина — гормона, который снижает воспаление и способствует похудению в области живота.

Так что идеальный вариант для ужина — лосось на пару с овощами.

[ + – ] Красная рыба содержит полезные для здоровья сердца и мозга омега-3 полиненасыщенные кислоты

Авокадо

Еще один источник полезных ненасыщенных жиров — авокадо. Этот экзотический плод давно стал частью ежедневного рациона многих людей и, кстати, он отлично сочетается с красной рыбой. У авокадо огромное количество преимуществ, главное из которых то, что в плоде содержится клетчатка. Ее употребление замедляет процесс переваривания пищи и продлевает чувство сытости. Кроме того, плод хорошо влияет на работу кишечной микрофлору, что не раз подтверждали исследования ученых.

Авокадо рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма. Главное ешьте этот плод в ограниченном количестве, потому что он достаточно калорийный, на 100 гр приходится около 200 кКал.

[ + – ] Авако - источник ненасыщенных жиров и клетчатки Фото: УНИАН

Перец чили

Острая приправа ускоряет метаболизм, и перец чили тому подтверждение. Если говорить научным языком, этот плод содержит большое количество капсаицина — именно это вещество придает плоду острый вкус, а также продлевает ощущение сытости после приема пищи.

Также в перце чили есть еще одно волшебное свойство — он снижает уровень глюкозы в крови, а значит в долгосрочной перспективе защищает человека от набора лишнего веса.

Так что, любители острого, добавляйте жгучий перед в любые блюда, только не переусердствуйте, чтобы не заработать проблемы с пищеварительной системой.

[ + – ] Острая приправа продливает чувство сытости

Темный шоколад

Вы не ослышались, речь пойдет о, так называемой, "запрещенке". Скажем больше — можно есть шоколад, лежа на диване, и при этом не набрать лишний вес. Дело в том, что в темном шоколаде с содержанием какао выше 70 % высокое количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и воспалениями. Кроме того, как выяснили ученые, употребление горького шоколада снижает тягу к сладкому и увеличивает трату энергии в покое на 9, 6 %. А еще

И все это несмотря на очень высокую калорийность продукта. В 100 гр темного шоколада в среднем 542 кКал.

[ + – ] Темный шоколад можно есть тем, кто хочет похудеть Фото: Daily Mail

Киви

У яркого кисло-сладкого киви есть волшебное свойство — те, кто съедают за час до отправления в кровать один или два фрукта, быстрее засыпают и меньше просыпаются по ночам. Связано это с тем, что в плодах содержится серотонин и другие вещества, которые помогают восстанавливать полноценный цикл сна. К такому выводу пришли ученые, проведя ряд экспериментов. Так как хороший сон способствует похудение, ведь даже во сне организм тратит энергию, а вот недостаток полноценного отдыха наоборот увеличивает риск переедания, стоит добавить в свой рацион парочку киви.

[ + – ] Киви улучшает сон, благодаря содержанию серотонина и других полезных веществ Фото: Instagram

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