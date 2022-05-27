П'ять продуктів, які позбавлять зайвих кілограмів

Корисні рекомендації, які стануть у нагоді при складанні здорового раціону і допоможуть схуднути.

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Багато хто знає просте правило, яке працює для більшості здорових людей, щоб схуднути, потрібно створити дефіцит калорій. Тобто витрачати більше енергії, ніж споживати. І не так важливо, коли ви їсте і чи є у вашому раціоні горезвісна "заборонка" у вигляді швидких вуглеводів. Дієтологи напевно додадуть, що ще важливо дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів і тримати дефіцит калорій з урахуванням вашого віку, активності та робочого дня. А ще додадуть, що немає чарівних продуктів, від яких можна скинути зайву вагу. І тут, мабуть, ми внесемо зміни. Хоча продуктів для схуднення не існує, є продукти, завдяки яким можна довго відчувати насичення, а отже менше з'їсти протягом дня.

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Червона риба

Грамотні фахівці з харчування часто кажуть, що не треба боятися жирів. Важливо просто розділяти корисні жири, які містяться в горіхах, рибі, олії та трансжири з чипсів, вживання яких тільки засмічують наш організм.

Червона риба якраз чудове джерело корисних жирів, а також білка — будівельного матеріалу для наших м'язів. І хоча це досить калорійний продукт — на 100 гр лосося доводиться від 150-170 калорій, а у звичному стейку приблизно 350-400 гр, тобто фактично один шматок перекриває калораж цілого обіду чи вечері, і тому має низку переваг.

У червоній рибі містяться корисні для здоров'я серця та мозку омега-3-поліненасичені кислоти, а також вживання цієї страви хоча б раз на тиждень може покращити чутливість до інсуліну, що знижує ризик порушень метаболізму.

Крім того, експерти запевняють, що вживання лосося збільшує рівень адипонектину — гормону, який знижує запалення та сприяє схуднення в області живота.

Тож ідеальний варіант для вечері — лосось на пару з овочами.

[ + – ] Червона риба містить корисні для здоров'я серця та мозку омега-3 поліненасичені кислоти

Авокадо

Ще одне джерело корисних ненасичених жирів — авокадо. Цей екзотичний плід давно став частиною щоденного раціону багатьох людей і, до речі, він чудово поєднується з червоною рибою. У авокадо безліч переваг, головна з яких те, що в плоді міститься клітковина. Її вживання уповільнює процес перетравлення їжі та продовжує почуття ситості. Крім того, плід добре впливає на роботу кишкової мікрофлори, що неодноразово підтверджували дослідження вчених.

Авокадо рекомендують людям із серцево-судинними захворюваннями, проблемами із ШКТ, а також для загального покращення стану організму. Головне їжте цей плід в обмеженій кількості, тому що він досить калорійний, на 100 гр припадає близько 200 ккал.

[ + – ] Авако — джерело ненасичених жирів та клітковини Фото: УНІАН

Перець чилі

Гостра приправа прискорює метаболізм, і перець чилі тому підтвердження. Якщо говорити науковою мовою, цей плід містить велику кількість капсаїцину — саме ця речовина надає плоду гострого смаку, а також продовжує відчуття ситості після їди.

Також у перці чилі є ще одна чарівна властивість — він знижує рівень глюкози в крові, а отже, у довгостроковій перспективі захищає людину від набору зайвої ваги.

Так що, любителі гострого, додавайте пекучий перець в будь-які страви, тільки не перестарайтеся, щоб не заробити проблеми з травною системою.

[ + – ] Гостра приправа продовжує почуття ситості

Темний шоколад

Ви правильно почули, йтиметься про так звану "заборонку". Скажімо більше — можна їсти шоколад, лежачи на дивані, і при цьому не набрати зайву вагу. Справа в тому, що в темному шоколаді з вмістом какао вище 70% висока кількість антиоксидантів, які допомагають організму боротися з окислювальним стресом та запаленнями. Крім того, як з'ясували вчені, вживання гіркого шоколаду знижує потяг до солодкого і збільшує витрату енергії у спокої на 9,6%.

І все це, незважаючи на дуже високу калорійність продукту. У 100 гр темного шоколаду в середньому 542 ккал.

[ + – ] Темний шоколад можна їсти тим, хто хоче схуднути Фото: Daily Mail

Ківі

У яскравого кисло-солодкого ківі є чарівна властивість — ті, хто з'їдають за годину до відправлення в ліжко один або два фрукти, швидше засинають і менше прокидаються ночами. Пов'язано це з тим, що у плодах міститься серотонін та інші речовини, що допомагають відновлювати повноцінний цикл сну. Такого висновку дійшли вчені, провівши низку експериментів. Оскільки хороший сон сприяє схудненню, адже навіть уві сні організм витрачає енергію, а ось недолік повноцінного відпочинку навпаки збільшує ризик переїдання, варто додати до свого раціону кілька ківі.

[ + – ] Ківі покращує сон, завдяки вмісту серотоніну та інших корисних речовин. Фото: Instagram

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