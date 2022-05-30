В честь Платинового юбилея Елизаветы II на Стоунхендж появились ее портреты

Во время светового шоу показали серию фотографий королевы в разные годы ее правления.

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Уже на этой недели в Великобритании пройдут масштабные четырехдневные торжества по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II. В честь этого грандиозного события по всей стране готовятся различные мероприятия, на которых чествуют монарха. Так на днях на историческом памятнике Стоунхендж появилась иллюминация из серии портретов Елизаветы II в разные годы ее правления, начиная с коронации в 1953 году до сегодняшнего дня. Об этом пишет Dailу mail.

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Среди фотографий были снимки королевы во время конной прогулки 1960-м году, где монарх скачет на своей лошади в элегантной куртке для верховой езды и платке, а также фото с ее любимыми корги в 1980-м году. Еще на одном снимке Елизавету II запечатлели во время официального визита в Мексику в феврале 1975 года. На королеве было желтое плиссированное платье в горошек и подходящий по цвету тюрбан.

Также во время иллюминации показали фото королевы в яркой косынке, где она внимательно наблюдает за тем, как ее лошадь побеждает на Королевской выставке в Виндзоре в 2017 году. А еще снимок, на котором королева позирует в розовом пальто с черными пуговицами и украшенной цветами шляпе с герцогиней Кембриджской в ​​Королевском колледже Лондона в 2019 году.

Напомним, с четверга по воскресенье Великобритания будет праздновать 70-ти летие правления Елизаветы II. По этому случаю вся королевская семья соберется вместе, в том числе в Лондон прилетят принц Гарри и его супруга Меган Маркл с детьми. В СМИ сообщают, что королева Елизавета II с нетерпением ждет встречи со своими правнуками, особенно с малышкой Лилибет, которой в июне исполнится один год. Монарх еще ни разу не видела свою правнучку, которую назвали в ее честь, и планирует вместе с ней отпраздновать ее первый день рождения.

Не все в королевской семье рады приезду принца Гарри и Меган Маркл. Во Дворце опасаются, что герцог и герцогиня Сассекская ради пиара устроят какую-нибудь провакацию, которая попадет на камеры съемочной группы Netflix. Особенно сильно об этом переживает принц Уильям, с которым у герцога Сассекского натянутые отношения после скандального интервью Опре Уинфри. Герцог Кембриджский надеется помириться с братом, но не уверен, что приватный разговор останется только между ними и не станет достоянием очередного документального фильм.