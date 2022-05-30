На честь Платинового ювілею Єлизавети ІІ на Стоунхенджі з'явилися її портрети

Під час світлового шоу показали серію фотографій королеви в різні роки її правління.

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Вже цього тижня у Великій Британії відбудуться масштабні чотириденні урочистості з нагоди Платинового ювілею правління Єлизавети II. На честь цієї грандіозної події по всій країні готують різні заходи, на яких вшановують монарха. Так днями на історичному пам'ятнику Стоунхендж з'явилася ілюмінація із серії портретів Єлизавети II у різні роки її правління, починаючи з коронації 1953 року до сьогодні. Про це пише Dailу mail.

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Серед фотографій були знімки королеви під час кінної прогулянки 1960-го року, де монарх скаче на своєму коні в елегантній куртці для верхової їзди та хустці, а також фото з її улюбленими коргі у 1980-му році. Ще на одному знімку Єлизавету II зняли під час офіційного візиту до Мексики в лютому 1975 року. На королеві була жовта плісована сукня в горошок і тюрбан, що підходив за кольором.

Також під час ілюмінації показали фото королеви в яскравій косинці, де вона уважно спостерігає за тим, як її кінь перемагає на Королівській виставці у Віндзорі у 2017 році. А ще знімок, на якому королева позує в рожевому пальті з чорними ґудзиками та прикрашеному квітами капелюсі з герцогинею Кембриджською у Королівському коледжі Лондона у 2019 році.

Нагадаємо, з четверга по неділю Великобританія святкуватиме 70-річчя правління Єлизавети II. З цієї нагоди вся королівська сім'я збереться разом, зокрема до Лондона прилетять принц Гаррі та його дружина Меган Маркл із дітьми. У ЗМІ повідомляють, що королева Єлизавета II з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми правнуками, особливо з малям Лілібет, якій у червні виповниться один рік. Монарх ще жодного разу не бачила своєї правнучки, яку назвали на її честь, і планує разом із нею відсвяткувати її перший день народження.

Не всі в королівській родині раді приїзду принца Гаррі та Меган Маркл. У Палаці побоюються, що герцог і герцогиня Сассекські заради піару влаштують якусь провокацію, яка потрапить на камери знімальної групи Netflix. Особливо про це переживає принц Вільям, з яким у герцога Сассекського натягнуті стосунки після скандального інтерв'ю Опре Вінфрі. Герцог Кембриджський сподівається помиритися з братом, але не впевнений, що приватна розмова залишиться лише між ними й не стане надбанням чергового документального фільму.