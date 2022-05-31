Дети Кейт Миддлтон сыграют важную роль во время празднования юбилея Елизаветы II

Дети герцогов Кембриджских примут участие в параде в честь 70-ти летия правления королевы.

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На этой недели пройдут торжественные празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II, и вся королевская семья примет участие в официальных мероприятиях. Герцог и герцогиня Кембриджские посетят традиционный парад в честь дня рождения королевы вместе со своими детьми — восьмилетним принцем Джорджем, семилетней принцессой Шарлоттой и четырёхлетним принцем Луи. И похоже правнукам Елизаветы II предстоит сыграть важные роли на этом событии, ведь они впервые проедутся в карете вместе со своей мамой, Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Hellomagazine.

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В прошлом году наследники престола уже участвовали в традиционных мероприятиях в честь годовщины правления Елизаветы II. Тогда они вместе родителями выходили на балкон Букингемского дворца, чтобы помахать толпе и понаблюдать за захватывающим пролетом RAF. Но, как пишет издание, теперь молодежь уже достаточно взрослая, чтобы принять участие в пышном параде.

Обычно Кейт Миддлтон сидит в карете во время парада вместе с герцогиней Корнуолльской, а ее супруг, принц Уильям едет верхом. В субботу внук Елизаветы II, будучи полковником полка ирландской гвардии, участвовал в 90-минутной репетиции конного парада.

Отметим, что в этом году королева впервые будет наблюдать за парадом с балкона Букингемского дворца, а не ехать в карете во время процессии.

Торжественные мероприятия пройдут в честь Платинового юбилея Елизаветы II в Великобритании с четверга по воскресенье. Откроет масштабные празднования церемониальное шествие британской армии, после чего в Букингемском дворце пройдет концерт, большой обед и театрализованное представление.

Фокус ранее рассказывал, что на королевский юбилей прилетят внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл с детьми. Это будет первая встреча монарха с ее правнучкой Лилибет, которой четвертого июня исполнится один годик. Герцоги Сассекские планируют устроить праздник по случаю дня рождения дочери, на котором планирует присутствовать королева. Ради такого события Елизавета II пропустит скачки.