Діти Кейт Міддлтон відіграють важливу роль під час святкування ювілею Єлизавети II

Діти герцогів Кембриджських візьмуть участь у параді на честь 70-річчя правління королеви.

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Цього тижня відбудуться урочисті святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, і вся королівська сім'я візьме участь в офіційних заходах. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідають традиційний парад на честь дня народження королеви разом зі своїми дітьми — восьмирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта і чотирирічний принц Луї. І схоже правнукам Єлизавети II належить зіграти важливі ролі на цій події, адже вони вперше проїдуться в кареті разом зі своєю мамою, Кейт Міддлтон. Про це повідомляє видання Hellomagazine.

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Минулого року спадкоємці престолу вже брали участь у традиційних заходах на честь річниці правління Єлизавети ІІ. Тоді вони разом батьками виходили на балкон Букінгемського палацу, щоб помахати натовпу та поспостерігати за захопливим прольотом RAF. Але, як пише видання, тепер молодь вже досить доросла, щоби взяти участь у пишному параді.

Зазвичай Кейт Міддлтон сидить у кареті під час параду разом із герцогинею Корнуольською, а її чоловік, принц Вільям їде верхи. В суботу онук Єлизавети II, бувши полковником полку ірландської гвардії, брав участь у 90-хвилинній репетиції кінного параду.

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Зазначимо, що цього року королева вперше спостерігатиме за парадом з балкона Букінгемського палацу, а не їхатиме в кареті під час процесії.

Урочисті заходи відбуватимуться на честь Платинового ювілею Єлизавети II у Великобританії від четверга до неділі. Відкриє масштабні святкування церемоніальна хода британської армії, після чого у Букінгемському палаці пройде концерт, великий обід та театралізована вистава.

Фокус раніше розповідав, що на королівський ювілей прилетять онук Єлизавети ІІ принц Гаррі та його дружина Меган Маркл із дітьми. Це буде перша зустріч монарха з її правнучкою Лілібет, якій четвертого червня виповниться один рік. Герцоги Сассекські планують влаштувати свято з нагоди дня народження дочки, на якому планує бути присутньою королева. Заради такої події Єлизавета ІІ пропустить перегони.