Британский McDonald's выпустит фарфоровый сервиз к платиновому юбилею королевы

Вся Британия готовится к платиновому юбилею королевы Елизаветы ІІ и каждая компания старается отметить этот день по своему

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Так, британский "Макдональдс" анонсировал сразу три события, которые должны почтить королеву и воздать ей должное. Об этом пишет Leicester Mercury.

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Для начала McDonald’s объединился с Королевским филармоническим оркестром, чтобы воссоздать свою культовую мелодию и сделать ее достойной королевы.

Песня Five Note Sting McDonald’s, которая звучит в рекламе, теперь будет перезаписана с орекстром из 55 инструментов, чтобы звучать так, как во дворце.

Новый джингл заменит оригинал в телевизионной и радиорекламе бренда в течение выходных, посвященных юбилею, вместе со слоганом "ты это любишь".

Также в компании переименуют на время празднования юбилея название культового бургера Quarter Pounder with Cheese на Royale with Cheese.

И главное, вкушать этот бургер поклонники королевы и фастфуда смогут с фарфоровой посуды. McDonald’s переосмыслил классическую упаковку "Бигмака", картошки фри и молочного коктейля и выпустил их не в картонном одноразовом варианте, как обычно подают в ресторанах сети, а в благородном фарфоре с вензелями и надписью Platinum Jubilee Pageant, чтобы отметить это событие. Всего доступно 70 таких наборов и получить их можно, лишь приняв участие в розыгрыше.

Напомним, хоть королева, наверняка и не является поклонницей фастфуда, но ее бывший личный повар рассказал, что Елизавета любит бургеры. Она, правда, ела их без булочек и с клюквенным соусом. А вот пиццу королева терпеть не может. В Букингемском дворце ее к столу не подают.

Также биограф королевы рассказал, что она всю жизнь была вынуждена соблюдать строгую диету. Главным образом из-за того, чтобы не менялись параметры ее тела. Для часто путешествующей Елизаветы гардероб готовили заранее, и она не имела права поправиться, или похудеть: ее наряды должны были выглядеть безупречно.