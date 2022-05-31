Британський McDonald's випустить порцеляновий сервіз до платинового ювілею королеви

Уся Британія готується до платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ і кожна компанія намагається відзначити цей день по-своєму.

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Так, британський "Макдональдс" анонсував одразу три події, які мають вшанувати королеву та віддати їй належне. Про це пише Leicester Mercury.

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Для початку McDonald's об'єднався з Королівським філармонічним оркестром, щоб відтворити свою культову мелодію та зробити її гідною королеви.

Пісня Five Note Sting McDonald's, яка звучить у рекламі, тепер буде перезаписана з орекстром із 55 інструментів, щоб звучати так, як у палаці.

Новий джингл замінить оригінал у телевізійній та радіорекламі бренду протягом вихідних, присвячених ювілею, разом зі слоганом "ти це любиш".

Також у компанії перейменують на час святкування ювілею назву культового бургера Quarter Pounder with Cheese на Royale with Cheese.

І головне, скуштувати цей бургер шанувальники королеви та фастфуду зможуть з порцелянового посуду. McDonald's переосмислив класичну упаковку "Бігмака", картоплі фрі та молочного коктейлю та випустив їх не в картонному одноразовому варіанті, як зазвичай подають у ресторанах мережі, а в благородній порцеляні з вензелями та написом Platinum Jubilee Pageant, щоб відзначити цю подію. Усього доступно 70 таких наборів та отримати їх можна, лише взявши участь у розіграші.

Нагадаємо, хоч королева, напевно, і не є прихильницею фастфуду, але її колишній особистий кухар розповів, що Єлизавета любить бургери. Вона, щоправда, їла їх без булочок і з журавлинним соусом. А ось піцу королева терпіти не може. У Букінгемському палаці її до столу не подають.

Також біограф королеви розповів, що вона все життя була змушена дотримуватися суворої дієти. Переважно тому, щоб не змінювалися параметри її тіла. Для Єлизавети, яка часто подорожує, гардероб готували заздалегідь, і вона не мала права погладшати, або схуднути: її вбрання мали виглядати бездоганно.