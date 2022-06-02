Джонни Депп отпраздновал победу над Эмбер Херд в пабе с друзьями

Пока в США присяжные выносили вердикт, Депп веселился в пабе за пивом и порцией жареной рыбы

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58-летний актер Джонни Депп выиграл дело о клевете против бывшей жены Эмбер Херд. Суд постановил, что Джонни не бил ее и не подвергал сексуальному насилию, а также обязал актрису выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов. Херд получит 2 миллиона по встречному иску. И если она слушала вердикт в зале суда, то Джонни укатил в Великобританию к друзьям. Об этом пишет Daily Mail.

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И отпраздновал победу в пабе в Ньюкасле. Он отправился в заведение The Bridge, которое славится традиционным английским фаст-фудом: рыбой в кляре с жареной картошкой и гороховым пюре за 14 фунтов стерлингов.

Посетители паба явно не ожидали увидеть за столиком известного актера и его друга, музыканта Сэма Фендера.

"Джонни пришел первым, он хотел посидеть с друзьями и не хотел привлекать к себе внимание. Мы предоставили ему столик и он был самым чудесным клиентом, которого я когда-либо встречала. Моя помощница беременна и он мило с ней поболтал, рассказав, как прекрасно быть родителем", — рассказала менеджер Джанин Лэтчфорд и уточнила, что угощение Деппу понравилось.

[ + – ] Джонни Депп с друзьями в пабе Фото: Соцсети

К слову, хоть в пабе и подают отличный эль, Джонни не пил алкоголь. Напомним, в Великобритании он уже успел выступить с легендой рок-музыки Джеффом Беком. И во время последнего концерта накануне, его пришла послушать его бывшая девушка Кейт Мосс. Она была на выступлении, а потом отправилась на небольшую вечеринку за кулисами.

Кейт выступала в суде в защиту Деппа, опровергнув заявление Эмбер Херд, что актер когда-то сбросил ее с лестницы.

И если Депп был в приподнятом настроении и явно наслаждался своей победой в суде, то его бывшая жена выглядела подавленной и мрачной, когда выслушала вердикт.

Она покинула здание суда со своими адвокатами и сестрой Уитни. А, комментируя решение присяжных, она заявила, что разочарована.

"Разочарование, которое я испытываю сегодня, невозможно передать словами. У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это неудача. Это поворачивает время вспять, когда женщину, которая заговорила, можно публично опозорить и унизить", — заявила Эмбер, которая планирует подать апелляцию.

Фокус собрал самое интересное про шестинедельный процесс Деппа и Херд и про то, как роман, завязавшийся на съемочной площадке фильма "Ромовый дневник", закончился грандиозным скандалом.