Джонні Депп відсвяткував перемогу над Ембер Герд у пабі з друзями

Поки в США присяжні виносили вердикт, Депп веселився у пабі за пивом і порцією смаженої риби.

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58-річний актор Джонні Депп виграв справу про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд. Суд поставновив, що Джонні не бив її і не наражав на сексуальне насильство, а також зобов'язав акторку виплатити ексчоловіку 15 мільйонів доларів. Герд отримає 2 мільйони за зустрічним позовом. І якщо вона слухала вердикт у залі суду, то Джонні поїхав у Велику Британію до друзів. Про це пише Daily Mail.

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І відсвяткував перемогу в пабі у Ньюкаслі. Він вирушив до закладу The Bridge, який славиться традиційним англійським фаст-фудом: рибою в клярі зі смаженою картоплею і гороховим пюре за 14 фунтів стерлінгів.

Відвідувачі пабу явно не очікували побачити за столиком відомого актора та його друга, музиканта Сема Фендера.

"Джонні прийшов першим, він хотів посидіти з друзями і не хотів привертати до себе увагу. Ми надали йому столик і він був найчудовішим клієнтом, якого я коли-небудь зустрічала. Моя помічниця вагітна і він мило з нею поговорив, розповівши, як чудово бути батьком", — розповіла менеджер Джанін Летчфорд та уточнила, що частування Деппу сподобалося.

[ + – ] Джонні Депп із друзями в пабі Фото: Соцсети

До речі, хоч у пабі й подають чудовий ель, Джонні не пив алкоголь. Нагадаємо, у Великій Британії він уже встиг виступити з легендою рок-музики Джеффом Беком. І під час останнього концерту напередодні його прийшла послухати його колишня дівчина Кейт Мосс. Вона була на виступі, а потім вирушила на невелику вечірку за лаштунками.

Кейт виступала в суді на захист Деппа, спростувавши заяву Ембер Герд, що актор колись скинув її зі сходів.

І якщо Депп був у піднесеному настрої та очевидно насолоджувався своєю перемогою в суді, його колишня дружина виглядала пригніченою і похмурою, коли вислухала вердикт.

Вона залишила будівлю суду зі своїми адвокатами та сестрою Вітні. А коментуючи рішення присяжних, вона заявила, що розчарована.

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами. У мене розбите серце, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, аби протистояти невідповідній владі та впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок. Це невдача. Це повертає час тому, коли жінку, яка заговорила, можна публічно зганьбити і принизити", — заявила Ембер, яка планує подати апеляцію.

Фокус зібрав найцікавіше про шеститижневий процес Деппа та Герд і про те, як роман, що зав'язався на знімальному майданчику фільму "Ромовий щоденник", закінчився грандіозним скандалом.