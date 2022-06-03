Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона не пустили на вечеринку в честь Платинового юбилея

Пара прибыла в Лондон на днях и уже успела посетить пару ювелирных магазинов

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Несколько дней назад Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон прилетели в Великобританию. Как шутили в СМИ – наверняка, чтобы поздравить королеву с Платиновым юбилеем, но оказалось, что пара правда пыталась попасть в Букингемский дворец. Об этом пишет Daily Mail.

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Представители 41-летней звезды телешоу обратились в Букингемский дворец с просьбой о билетах на официальный прием, который пройдет во дворце уже завтра, в субботу, 4 июня.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: Instagram kimkardashian

Букингемский дворец отказал американской паре, как и журналисты BBC, которая будет транслировать шоу.

Источник во дворце сообщил, что Ким пытается приобрести билеты другими способами — и даже сказал, что она не возражает, если билеты будут "не VIP".

На мероприятии выступят такие звезды, как Брайан Мэй из Queen, Дайана Росс и Найл Роджерс, а среди гостей — сэр Дэвид Аттенборо и Дэвид Бекхэм.

Около 10 000 билетов разыграли общественным голосованием, а 7 500 были переданы ключевым работникам, военнослужащим, волонтерам и представителям благотворительных организаций.

По слухам, источник отметил, что хоть Ким Кардашьян и "королева среди знаменитостей", но на юбилее настоящей королевы ее не ждут.

"Ким редко отказывают в посещении какого-либо мероприятия, так что это было довольно неожиданно, особенно с учетом того, что она не часто бывает в Великобритании. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели стать частью этого особенного праздника", — сообщил источник.

Неясно, был ли Платиновый юбилей единственной целью Ким, или у нее есть и иные дела в Лондоне. Но пока она посетила пару ювелирных магазинов, где она бывала еще – неизвестно.

[ + – ] Ким Кардашьян в лондонском ювелирном магазине

Звезда реалити-шоу и ее бойфренд-комик отправились за ювелирными изделиями в лондонский Mayfair, прогулялись по уличному рынку и зашли в ювелирный магазин Comme des Garçons Jewellery.

Также парочка отправилась на свидание в лондонское River Café.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл все же приехали в Великобританию на Платиновый юбилей королевы и даже посетили службу в соборе Святого Павла. Правда, на балкон, где там были прочие члены королевской семьи, они не поднимались. Их передвижение ограничили, потому что герцоги Сассекские, по слухам, привезли с собой съемочную группу Netflix, которая снимает про них документальный фильм, или реалити-шоу.