Кім Кардаш'ян і Піта Девідсона не пустили на вечірку на честь Платинового ювілею

Пара прибула до Лондона днями та вже встигла відвідати пару ювелірних магазинів.

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Кілька днів тому Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон прилетіли до Великобританії. Як жартували у ЗМІ — напевно, щоб привітати королеву з Платиновим ювілеєм, але виявилося, що пара справді намагалася потрапити в Букінгемський палац. Про це пише Daily Mail.

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Представники 41-річної зірки телешоу звернулися до Букінгемського палацу з проханням про квитки на офіційний прийом, який відбудеться в палаці вже завтра, у суботу, 4 червня.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон Фото: Instagram kimkardashian

Букінгемський палац відмовив американській парі, як і журналісти ВВС, яка транслюватиме шоу.

Джерело в палаці повідомило, що Кім намагається придбати квитки іншими способами — і навіть сказало, що вона не заперечує, якщо квитки будуть "не VIP".

На заході виступлять такі зірки, як Брайан Мей із Queen, Дайана Росс та Найл Роджерс, а серед гостей – сер Девід Аттенборо та Девід Бекхем.

Близько 10 000 квитків розіграли громадським голосуванням, а 7 500 було передано ключовим працівникам, військовослужбовцям, волонтерам і представникам благодійних організацій.

За чутками, джерело відзначило, що хоч Кім Кардаш'ян і "корольова серед знаменитостей", але на ювілеї справжньої королеви на неї не чекають.

"Кім рідко відмовляють у відвідуванні будь-якого заходу, так що це було досить несподівано, особливо з огляду на те, що вона не часто буває у Великій Британії. Кім і Піт люблять королівську сім'ю та дуже хотіли стати частиною цього особливого свята", — повідомило джерело.

Неясно, чи був Платиновий ювілей єдиною метою Кім, чи вона має й інші справи в Лондоні. Але поки що вона відвідала пару ювелірних магазинів, де вона була ще — невідомо.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у лондонському ювелірному магазині

Зірка реаліті-шоу та її бойфренд-комік вирушили за ювелірними виробами до лондонської Mayfair, прогулялися вуличним ринком і зайшли в ювелірний магазин Comme des Garçons Jewellery.

Також парочка вирушила на побачення до лондонського River Café.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл усе ж таки приїхали у Великобританію на Платиновий ювілей королеви та навіть відвідали службу в соборі Святого Павла. Щоправда, на балкон, де там були інші члени королівської родини, вони не піднімалися. Їхнє пересування обмежили, бо герцоги Сассекські, за чутками, привезли із собою знімальну групу Netflix, яка знімає про них документальний фільм або реаліті-шоу.