Сестра Кейт Миддлтон беременна третьим ребенком (фото)

Английская светская львица уже воспитывает двоих детей.

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Младшая сестра Кейт Миддлтон, 38-летняя Пиппа ждет третьего ребенка. Об этом сообщает Page Six.

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Пиппа Миддлтон появилась на праздничных мероприятиях к Платиновому юбилею королевы Елизаветы на престоле. Сестра герцогини Кембриджской вышла в свет в зеленом свободном платье, которое не скрыло округлившегося живота женщины.

[ + – ] Пиппа Миддлтон беременна третьим ребенком

Источник издания сообщил, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз "столь счастливы", а сестра Кэтрин Миддлтон — "прирожденная мать".

Пиппа Миддлтон замужем за бывшим автогонщиком и миллионером-финансистом, 46-летним Джеймсом Мэттьюзом. У супругов уже есть двое детей – 3-летний сын Артур Майкл Уильям Мэттьюз и годовалая дочь Грейс Элизабет Джейн Мэттьюз.

Тем временем сестра Пиппы, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон воспитывает с принцем Уильямом троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Однако сообщалось, что герцогские супруги всерьез задумываются о четвертом ребенке.

[ + – ] Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз поженились в 2017

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз поженились в мае 2017. Кейт Миддлтон, ставшая членом королевской семьи в 2011 году, была на свадьбе младшей сестры, но не как подружка невесты, а ухаживала за юными пажами и цветочницами. Среди них были и дети Кейт – Шарлотта и Луи.

Напомним, 38-летняя Пиппа Миддлтон после рождения второго ребенка вышла в свет в эффектном ансамбле.

Также Фокус писал о том, что в свое время младшая сестра 40-летней Кейт Миддлтон спасла ее брак с королевским внуком.