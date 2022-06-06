Сестра Кейт Міддлтон вагітна третьою дитиною (фото)

Англійська світська левиця вже виховує двох дітей.

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Менша сестра Кейт Міддлтон, 38-річна Піппа чекає на третю дитину. Про це повідомляє Page Six.

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Піппа Міддлтон з'явилася на святкових заходах до Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі. Сестра герцогині Кембриджської вийшла у світ у зеленій вільній сукні, яка не приховала округленого живота жінки.

[ + – ] Піппа Міддлтон вагітна третьою дитиною

Джерело видання повідомило, що Піппа Міддлтон та Джеймс Метьюз "такі щасливі", а сестра Кетрін Міддлтон – "природжена мама".

Піппа Міддлтон одружена з колишнім автогонщиком і мільйонером-фінансистом, 46-річним Джеймсом Меттьюзом. У подружжя вже є двоє дітей – 3-річний син, Артур Майкл Вільям Меттьюз, і однорічна дочка, Грейс Елізабет Джейн Меттьюз.

Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз одружилися у травні 2017. Кейт Міддлтон, яка стала членом королівської сім'ї у 2011 році, була на весіллі меншої сестри, але не як подружка нареченої, а доглядала юних пажів і квіткарок. Серед них були і діти самої Кейт – Шарлотта та Луї.

[ + – ] Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз одружилися у 2017

Тим часом сестра Піппи, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон виховує з принцом Вільямом трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Проте повідомлялося, що герцогське подружжя всерйоз задумується про четверту дитину.

Нагадаємо, 38-річна Піппа Міддлтон після народження другої дитини вийшла у світ в ефектному ансамблі.

Також Фокус писав про те, що свого часу менша сестра 40-річної Кейт Міддлтон врятувала її шлюб з королівським онуком.