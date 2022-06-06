Шакира напугала поклонников снимком травмированного отца

По словам певицы, ее отец упал и серьезно ударился, поэтому понадобилась госпитализация.

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45-летняя колумбийская певица Шакира неделю назад немало встревожила своих фанатов, заметивших ее в Барселоне в машине скорой помощи. Спустя более чем неделю, она пояснила, что произошло, написав об этом в Twitter на английском и испанском языках.

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"Ребята, я получаю много сообщений о том, что недавно меня видели в машине скорой помощи в Барселоне. Я просто хотела, чтобы вы знали, что эти фотографии сделаны в прошлые выходные (28-го числа), когда мой папа, к сожалению, сильно упал, и я сопровождала его в машине скорой помощи в больницу, где он сейчас выздоравливает. Пожалуйста, передайте ему все свои наилучшие пожелания и, как всегда, спасибо всем за вашу любовь и поддержку", – говорится в публикации.

Она также добавила снимок, где целует и обнимает отца, на лице которого видны большие синяки, а на лбу – повязка чуть выше глаза.

Шакира – единственный ребенок Нидии Риполл и Уильяма Шадида, у которого есть еще восемь детей от предыдущего брака.

Фото с отцом артистка опубликовала всего через несколько дней после того, как сообщила поклонникам о расставании с футболистом Жераром Пике, с которым была вместе 11 лет, родив ему двух сыновей, Милана и Сашу.

Причиной разрыва стали измены спортсмена. По информации СМИ, разлучницей стала 43-летняя мать его одноклубника, с которой Шакира застала благоверного в самый неподходящий момент в их общем доме. После этого певицы вышвырнула возлюбленного прочь, и он переехал в свою холостяцкую квартиру, где в полной мере наслаждается свободой.

У артистки же продолжается черная полоса в жизни. Ей грозит реальный тюремный срок за уклонение от уплаты налогов в Испании.