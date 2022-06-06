Шакіра налякала шанувальників знімком травмованого батька

За словами співачки, її батько впав і серйозно вдарився, тому знадобилася госпіталізація.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

45-річна колумбійська співачка Шакіра тиждень тому чимало стривожила своїх фанатів, які помітили її в Барселоні у машині швидкої допомоги. Через понад тиждень вона пояснила, що сталося, написавши про це в Twitter англійською та іспанською мовами.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Друзі, я отримую багато повідомлень про те, що нещодавно мене бачили в машині швидкої допомоги в Барселоні. Я просто хотіла, щоб ви знали, що ці фото зроблені минулими вихідними (28-го числа), коли мій тато, на жаль, сильно впав, і я супроводжувала його в машині швидкої допомоги в лікарню, де він зараз одужує. Будь ласка, передайте йому всі свої найкращі побажання і, як завжди, дякую всім за вашу любов і підтримку", — йдеться у публікації.

Вона також додала знімок, де цілує та обіймає батька, на обличчі якого видно великі синці, а на лобі — пов'язка трохи вище за очі.

Шакіра — єдина дитина Нідії Ріполл і Вільяма Шадіда, яка має ще вісім дітей від попереднього шлюбу.

Фото з батьком артистка опублікувала лише через кілька днів після того, як повідомила шанувальникам про розлучення з футболістом Жераром Піке, з яким була разом 11 років, народивши йому двох синів, Мілана та Сашка.

Причиною розриву стали зради спортсмена. За інформацією ЗМІ, розлучницею стала 43-річна мати його одноклубника, з якою Шакіра застала благовірного в найневідповідніший момент у їхньому спільному будинку. Після цього співачка викинула коханого геть, і він переїхав до своєї холостяцької квартири, де повною мірою насолоджується свободою.

А в артистки триває чорна смуга в житті. Їй загрожує реальний термін ув'язнення за ухилення від сплати податків в Іспанії.