Первое издание "Гарри Поттера" выставили на аукцион за рекордные 200 тысяч фунтов

Книга, изданная в 1997 году, содержит несколько ошибок, что делает ее еще уникальней

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Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продадут на аукционе Christie’s. Цена стартует с рекордных 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Metro.

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По мнению экспертов – в мире существует около 200 первых изданий "Гарри Поттера" в твердом переплете и хорошем состоянии, которые стоят десятки тысяч фунтов. Всего их было издано 500 штук. Триста были отправлены в библиотеки, где поклонники приключений маленького волшебника буквально зачитали их до дыр, а 200 оказались на прилавках и попали в частные руки.

И одна из таких книг будет продана на аукционе Christie’s в Лондоне в этом месяце, который стартует уже завтра, 7 июня.

В книге, которая пойдет с молотка, есть автограф Роулинг, и имеется несколько ошибок, которые были впоследствии исправлены в следующих изданиях.

[ + – ] Автограф Джоан Роулинг Фото: Скриншот

Известно, что с ошибкой написано слово "философы", на задней обложке отсутствует вторая буква "о", а на странице 53 два раза упоминается "одна палочка" в списке предметов, которые ученики Хогвартса могут взять с собой в школу.

Отметим, что когда первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году, Роулинг была еще неизвестна, а до экранизации "Гарри Поттера и философского камня" оставалось еще несколько лет – книга была экранизирована только в 2001 году.

Уникальная книга уйдет с молотка в рамках выставки "Искусство литературы", где книги будут выставлены на всеобщее обозрение перед продажей и которая продлится до 15 июня.

Марк Уилтшир, специалист по печатным книгам и со-куратор аукционной выставки, сказал: "Во многом эта книга является физическим проявлением волшебной памяти для очень многих людей, и именно поэтому она так желанна".

Два года назад первое издание книги про Поттера ушло с молотка за 66 тысяч долларов.

А Джоан Роулинг, которая курирует многие благотворительные фонды, помогающие детям, выразила поддержку Украине и выложила в свободный доступ электронные книги о Гарри Поттере на украинском языке.

Впрочем, многие демонстрируют любовь к книгам о Поттере иначе. Так, выпускница из США создала свое платье из страниц книг Джоан Роулинг.