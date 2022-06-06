Перше видання "Гаррі Поттера" виставили на аукціон за рекордні 200 тисяч фунтів

Книга, видана у 1997 році, містить кілька помилок, що робить її ще унікальнішою.

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Перше видання книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь" продадуть на аукціоні Christie's. Ціна стартує із рекордних 200 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Metro.

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На думку експертів — у світі існує близько 200 перших видань "Гаррі Поттера" у твердій палітурці та хорошому стані, які коштують десятки тисяч фунтів. Усього їх було видано 500 штук. Триста відправили до бібліотек, де шанувальники пригод маленького чарівника буквально зачитали їх до дірок, а 200 опинилися на прилавках та потрапили до приватних рук.

І одну з таких книг буде продано на аукціоні Christie's у Лондоні цього місяця, який стартує вже завтра, 7 червня.

У книзі, яка піде з молотка, є автограф Роулінг, і є кілька помилок, які були згодом виправлені в наступних виданнях.

[ + – ] Автограф Джоан Роулінг Фото: Скріншот

Відомо, що з помилкою написано слово "філософський", на задній обкладинці відсутня друга літера "о", а на сторінці 53 двічі згадується "одна паличка" у списку предметів, які учні Гоґвортсу можуть взяти з собою до школи.

Зазначимо, що коли перша книга про Гаррі Поттера була опублікована в 1997 році, Роулінг була ще невідома, а до екранізації Гаррі Поттера і філософського каменю залишалося ще кілька років — книга була екранізована тільки в 2001 році.

Унікальна книга піде з молотка у межах виставки "Мистецтво літератури", де книжки будуть виставлені на загальний огляд перед продажем та триватиме до 15 червня.

Марк Уілтшир, спеціаліст з друкованих книг і співкуратор аукціонної виставки, сказав: "Багато в чому ця книга є фізичним проявом чарівної пам'яті для дуже багатьох людей, і саме тому вона така бажана".

Два роки тому перше видання книги про Поттера пішло з молотка за 66 тисяч доларів.

А Джоан Роулінг, яка займається багатьма благодійними фондами, які допомагають дітям, висловила підтримку Україні та виклала у вільний доступ електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

Втім, багато хто демонструє любов до книг про Поттера інакше. Так, випускниця зі США створила свою сукню зі сторінок книг Джоан Роулінг.