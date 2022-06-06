54-летняя Памела Андерсон появилась перед поклонниками в платье с запахом и смелым декольте

Актриса представила публике мюзикл "Чикаго", в котором сыграла Рокси Харт.

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Американская актриса и модель Памела Андерсон произвела фурор, появившись на выходе из театра "Амбассадор" после завершения последнего спектакля со своим участием "Чикаго" в Нью-Йорке.

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Андерсон была одета в струящееся белое платье в пол с глубоким вырезом и запахом. В руках одна из самых знаменитых блондинок Америки держала букет белых роз. Макияж артистки был весьма броским – густо подведенные глаза и ярко-красная помада, а ее волосы локонами спадали на плечи. Образ завершали белые босоножки на высоком каблуке.

На выходе звезду ждал автомобиль, куда она села, предварительно помахав рукой собравшимся поклонникам. Памелу сопровождал ее сын Брендон, отцом которого является музыкант Томми Ли.

В пьесе "Чикаго" Памела сыграла Рокси Харт, начинающую актрису водевилей, прославившуюся после того, как убила мужчину, с которым у нее роман. О том, что именно Андерсон исполнит эту роль, стало известно еще в марте. Ранее этот образ воплощали Эшли Симпсон Росс, Мишель Уильямс и Рене Зеллвегер, сыгравшая Харта в чикагской экранизации 2002 года.

Американка призналась, что была очень рада возможности участвовать в постановке легендарного мюзикла.

"Это свобода, уникальная радость от осознания того, что все дело в работе. Играть Рокси Харт для меня — приятное убежище", – подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что Памела Андерсон развелась с пятым мужем всего через год после свадьбы в Канаде. Актрису заметили в Малибу в гордом одиночестве, хотя ранее ходили слухи, что она собралась продать там свой особняк.