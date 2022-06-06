54-річна Памела Андерсон з'явилася перед шанувальниками у сукні із запахом та сміливим декольте

Акторка представила публіці мюзикл "Чикаго", в якому зіграла Роксі Харт.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американська актриса та модель Памела Андерсон викликала фурор, з'явившись на виході з театру "Амбасадор" після завершення останньої вистави за своєю участю "Чикаго" у Нью-Йорку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Андерсон була одягнена в білу сукню довжиною до підлоги з глибоким вирізом і запахом. В руках одна з найзнаменитіших блондинок Америки тримала букет білих троянд. Макіяж артистки був дуже яскравим — густо підведені очі і яскраво-червона помада, а її волосся локонами спадало на плечі. Образ завершували білі босоніжки на високих підборах.

На виході зірку чекав автомобіль, куди вона сіла, попередньо помахавши рукою шанувальникам. Памелу супроводжував її син Брендон, батьком якого є музикант Томмі Лі.

У п'єсі "Чикаго" Памела зіграла Роксі Харт, акторку водевілів, що прославилася після того, як убила чоловіка, з яким у неї роман. Про те, що саме Андерсон виконає цю роль, стало відомо ще у березні. Раніше цей образ втілювали Ешлі Сімпсон Росс, Мішель Вільямс і Рене Зеллвегер, яка зіграла Харт в екранації Чикаго 2002 року.

Американка зізналася, що була дуже рада можливості взяти участь у постановці легендарного мюзиклу.

"Це свобода, унікальна радість від усвідомлення того, що вся справа в роботі. Грати Роксі Харт для мене — приємний прихисток", — наголосила вона.

Раніше ми писали про те, що Памела Андерсон розлучилася з п'ятим чоловіком лише через рік після весілля в Канаді. Актрису помітили в Малібу на самоті, хоча раніше ходили чутки, що вона зібралася продати там свій особняк.