В очках и с короткой стрижкой: Деми Мур показала детское фото

Актриса стала участницей флешмоба против насилия в школах с применением огнестрельного оружия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

59-летняя американская актриса Деми Мур опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, на позирует еще ребенком, ученицей младшей школы. На ней оранжевое платье, очки, а вместо длинных волос – короткая стрижка.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фотографию знаменитость разместила в связи с расстрелом учеников младших классов в школе в Ювальде (штат Техас) 24 мая этого года.

"После стрельбы в школе Ювальда я много думаю о детях этой страны и о себе в детстве. Ни один ребенок не должен терять или опасаться за свою жизнь в месте, которое должно обеспечивать его безопасность. Сегодня я #wearorange, чтобы привлечь внимание к кризису насилия с применением огнестрельного оружия, который уносит более 110 жизней и ранит сотни людей в США каждый божий день. Подпишитесь на @everytown, чтобы узнать, как вы можете помочь, и отправьте сообщение жирным шрифтом на номер 644-33, чтобы потребовать от сенаторов принять меры", – подписала она кадр.

Стрельбу в школе учинил 18-летний Сальвадор Роландо Рамос. Он убил 19 детей и двух взрослых, еще 17 человек получили ранения. Перед походом в школу он ликвидировал свою бабушку. Известно, что стрелял Рамос из оружия, которое приобрел на свой день рождения.

Массовое убийство потрясло не только США, но и весь мир, снова подняв в американском обществе тему продажи оружия.

Кроме Деми Мур, участие во флешмобе #wearorange (носи оранжевое), направленный против насилия с применением оружия, поддержали Джессика Бил, Джимми Киммел, Джери Райан и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур недавно призналась, что скучает по бывшему мужу Брюсу Уиллису и сходила на теннис с новым бойфрендом, шеф-поваром Даниэлем Хаммом. Про их отношения пока известно немного. Только в апреле появилось известие о том, что Деми Мур нашла новую любовь. Даниэль Хамм младше ее на 13 лет, он родом из Швейцарии и владеет собственным веганским рестораном Eleven Madison Park, который получил пять звезд от The New York Times.