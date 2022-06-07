В окулярах та з короткою стрижкою: Демі Мур показала дитяче фото

Актриса стала учасницею флешмобу проти насильства у школах із застосуванням вогнепальної зброї.

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59-річна американська актриса Демі Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівний знімок, на якому позує ще дитиною, ученицею молодшої школи. На ній помаранчева сукня, окуляри, а замість довгого волосся — коротка стрижка.

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Фотографію знаменитість розмістила через розстріл учнів молодших класів у школі в Ювальді (штат Техас) 24 травня цього року.

"Після стрілянини в школі Ювальда я багато думаю про дітей цієї країни і про себе в дитинстві. Жодна дитина не повинна втрачати або побоюватися за своє життя в місці, яке має забезпечувати її безпеку. Сьогодні я #wearorange, щоб привернути увагу до кризи насильства із застосуванням вогнепальної зброї, яка забирає понад 110 життів і ранить сотні людей у США кожен божий день. Підпишіться на @everytown, щоб дізнатися, як ви можете допомогти, і надішліть повідомлення жирним шрифтом на номер 644-33, щоб вимагати від сенаторів вжити заходів", — підписала вона кадр.

Стрілянину в школі учинив 18-річний Сальвадор Роландо Рамос. Він убив 19 дітей та двох дорослих, ще 17 людей отримали поранення. Перед походом до школи він ліквідував свою бабусю. Відомо, що стріляв Рамос зі зброї, яку придбав на день народження.

Масове вбивство вразило не лише США, а й увесь світ, знову піднявши в американському суспільстві тему продажу зброї.

Крім Демі Мур, участь у флешмобі #wearorange (носи помаранчеве), що спрямований проти насильства із застосуванням зброї, підтримали Джессіка Біл, Джиммі Кіммел, Джері Раян та багато інших.

Раніше ми писали про те, що Демі Мур нещодавно зізналася, що сумує за колишнім чоловіком Брюсом Віллісом і сходила на теніс з новим бойфрендом, шеф-кухарем Даніелем Хаммом. Про їхні стосунки поки що відомо небагато. Тільки у квітні з'явилася звістка про те, що Демі Мур знайшла нове кохання. Даніель Хамм молодший за неї на 13 років, він родом зі Швейцарії і володіє власним веганським рестораном Eleven Madison Park, який отримав п'ять зірок від The New York Times.