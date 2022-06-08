Биограф Сассексов рассказал, чего лишится британская монархия с уходом королевы

Омид Скоби прославился тем, что написал книгу о Сассексах и вход к ним в дом. Он также внимательно следит за жизнью королевской семьи.

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Британский журналист и писатель, наиболее известный как соавтор книги "В поисках свободы" о жизни герцогов Сассекских, Омид Скоби уверен, что будущее британской монархии предстоит "скучным" без "поколения Z". Так он называет Принца Гарри и Меган Маркл в своей колонке для Yahoo под названием "Другие члены королевской семьи не могут сравниться с успехом и популярностью обожаемой королевы. Юбилей доказал это".

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Ее он написал после того, как в королевском Twitter появилось фото королевы, принца Чарльза, Камиллы, Уильяма, Кейт, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи в Букингемском дворце на балконе Букингемского дворца в воскресенье, 5 мая, на финале театрализованного представления в последний день празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II.

[ + – ] Омид Скоби

По его словам, за все четыре дня пребывания принца Гарри с семьей в Великобритании ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям никак не коммуницировали со своими опальными родственниками, которые сейчас живут в США. Скоби подчеркивает, что Сассексы были словно лишними на этом празднике жизни:

"Присутствие принца Гарри и Меган на двух мероприятиях было незаметным. Их личные моменты с королевой, которая не раз встречалась с правнучкой Лилибет, сохранились именно так. Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская, также смогли провести некоторое время с парой, прежде чем те вернулись в Калифорнию в воскресенье. (Для тех, кто интересуется, мне сказали, что между Сассекскими и Кембриджами не было никакого взаимодействия, но эта история в другой раз)".

Он также отметил момент, который больше всего расстроил лично его:

"Выступления принца Уильяма и принца Чарльза на Платиновой вечеринке во дворце позволили двум наследникам почувствовать, что произойдет, когда они возьмут на себя новые роли в не столь отдаленном будущем. Не могу не чувствовать себя немного подавленным, глядя на королевский пейзаж без королевы (и дополнительной потери любимцев поколения Z Сассексов). И здесь одна из многих проблем, стоящих перед Фирмой в будущем. Пока мы празднуем золотое правление королевы, нам также напоминают, что будущее без нее может, осмелюсь сказать, выглядеть немного скучно. Хотя ее преемники, без сомнения, способны выполнять свои королевские роли, однако не чувствуется, что они соответствует современному обществу и нашим ожиданиям в нем".

Фото: Скриншот

Напомним, Гарри и Меган вылетели в Калифорнию на частном самолете за час до начала грандиозного концерта в честь королевы. На следующий день они опубликовали фотографию дочери Лилибет, которой исполнился год. Автор снимка – друг семьи Мисан Гарриман. День рождения малышки Сассексы отметили на территории коттеджа Фрогмор в Виндзоре 4 мая. Там присутствовали только близкие друзья и члены семьи.

Ранее мы писали о том, что королева категорически запретила фотографировать ее встречи с Лилибет, поскольку не хотела, чтобы снимки попали к американским журналистам.