Біограф Сассексів розповів, що втратить британська монархія з відходом королеви

Омід Скобі прославився тим, що написав книгу про Сассексів і входить до їхнього дому. Він також уважно стежить за життям королівської сім'ї.

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Британський журналіст і письменник, найвідоміший як співавтор книги "У пошуках свободи" про життя герцогів Сассекських, Омід Скобі впевнений, що майбутнє британської монархії має бути "нудним" без "покоління Z". Так він називає Принца Гаррі та Меган Маркл у своїй колонці для Yahoo під назвою "Інші члени королівської родини не можуть зрівнятися з успіхом і популярністю обожнюваної королеви. Ювілей довів це".

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Її він написав після того, як у королівському Twitter з'явилося фото королеви, принца Чарльза, Камілли, Вільяма, Кейт, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї в Букінгемському палаці на балконі, 5 травня, на фіналі театралізованого представлення день святкування Платинового ювілею правління Єлизавети ІІ.

[ + – ] Омід Скобі

За його словами, за всі чотири дні перебування принца Гаррі з сім'єю у Великій Британії ні Кейт Міддлтон, ні принц Вільям ніяк не спілкувалися зі своїми родичами, які зараз живуть у США. Скобі наголошує, що Сассекси були наче зайвими на цьому святі життя:

"Присутність принца Гаррі і Меган на двох заходах була непомітною. Їхні особисті моменти з королевою, яка не раз зустрічалася з правнучкою Лілібет, збереглися саме так. Принц Чарльз і Камілла, герцогиня Корнуольська, також змогли провести деякий час з парою, перш ніж ті повернулися в Каліфорнію в неділю. (Для тих, хто цікавиться, мені сказали, що між Сассекськими та Кембриджами не було жодної взаємодії, але ця історія в інший раз)".

Він також зазначив момент, який найбільше засмутив особисто його:

"Виступи принца Вільяма і принца Чарльза на Платиновій вечірці в палаці дозволили двом спадкоємцям відчути, що станеться, коли вони візьмуть на себе нові ролі в такому віддаленому майбутньому. Не можу не почуватися трохи пригніченим, дивлячись на королівський пейзаж без королеви (і додаткової втрати улюбленців покоління Z Сассексів). І тут одна з багатьох проблем, що стоять перед Фірмою в майбутньому. Поки ми святкуємо золоте правління королеви, нам також нагадують, що майбутнє без неї може, наважусь сказати, виглядати трохи нудно. Хоча її наступники, без сумніву, здатні виконувати свої королівські ролі, проте не відчувається, що вони відповідають сучасному суспільству та нашим очікуванням у ньому”.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, Гаррі та Меган вилетіли до Каліфорнії приватним літаком за годину до початку грандіозного концерту на честь королеви. Наступного дня вони опублікували фотографію доньки Лілібет, якій виповнився рік. Автор знімка — друг сім'ї Місан Гарріман. День народження маля Сассекси відзначили на території котеджу Фрогмор у Віндзорі 4 травня. Там були присутні лише близькі друзі та члени сім'ї.

Раніше ми писали про те, що королева категорично заборонила фотографувати її зустрічі з Лілібет, оскільки не хотіла, щоб знімки потрапили до американських журналістів.