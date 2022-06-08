Шесть эффективных советов диетологов, как быстро похудеть за семь дней

Достаточно следовать простым правилам, чтобы быстро сбросить вес и чувствовать себя превосходно.

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Многие люди думают, что для успешного и быстрого похудения требуется придерживаться изнурительных диет или прикладывать много усилий. Диетологи утверждают, что это не так. Достаточно следовать нескольким проверенным методам правильного питания, чтобы сбросить лишний вес без вреда для здоровья и поддерживать хорошее самочувствие в течение дня.

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Американский портал Еat this вместе с квалифицированными специалистами дает эффективные советы, которые помогут похудеть и избежать, так называемого, обратного эффекта похудения — возвращения потерянных килограммов в двойном объеме.

Начните день с клетчатки

Выбор правильных продуктов для первого приема пищи утром может гарантировать, что вы не будете переедать вечером после работы. По словам Даны Эллис Ханнес, старшего диетолога в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, выбирайте завтрак, богатый клетчаткой, и это правило изменит вашу жизнь.

Цельнозерновые продукты помогут ускорить потерю веса, так как клетчатка способствует длительному ощущению сытости за счет того, что поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

[ + – ] Добавьте в кашу немного ягод, фруктов или семян чиа. Эти продукты богаты клетчаткой и продлят чувство насыщения. Фото: Getty Images

Если не любите классическую овсянку, добавьте к вашему любимому завтраку немного семян чиа, малины или ежевики — эти продукты чемпионы по количеству клетчатки среди ягод, также можете обогатить свой завтрак авокадо, фасолью или нутом.

Запивайте завтрак чаем или кофе

После того как вы определились с любимым завтраком, богатым клетчаткой, выберете правильные напитки, чтобы максимально запустить процесс сжигания калорий. Два основных утренних напитка, которые могут зарядить вас энергией — это чашка черного кофе или чая. По словам Ханнс, именно эти безкалорийные напитки с высоким содержанием антиоксидантов могут способствовать снижению веса.

"Когда мы употребляем кофе с кучей подсластителей и калорийных сливок, он фактически превращается в калорийную бомбу, от которой наш организм не насыщается, поэтому лучше пить именно черный кофе", — говорит диетолог.

[ + – ] Пейте по утрам черный кофе, так как этот напиток способствует снижению веса. Фото: ScienceAlert

Если горький вкус кажется вам не выносимым, можете добавить в напиток одну чайную ложку сахара и/или растительного молока. Это не возбраняется.

Практикуйте осознанность во время еды

Прислушивайтесь к себе в течение дня. Обычно нашему желудку требуется около 20 минут, чтобы послать в мозг сообщение о том, что мы сыты. Поэтому когда мы едим медленно, мы понимаем, когда на самом еле чувствуем себя сытым, и прекращаем есть.

Диетолог Алисса Бернисон отмечает, что осознанное питание может оказать положительное влияние на ваше эмоциональное и физическое здоровье, ваши отношения с едой, а значит и на ваш вес.

Важно во время еды не отвлекаться на телефон, телевизор или книгу. Осознанное питание гарантирует, что вы не наберете лишний вес, если быстро похудеете. Эта привычка в еде требует некоторой практики, но потренировавшись, каждый, по мнению специалистов, может замедлить темп и наслаждаться едой, потеряв при этом несколько килограммов.

Придерживайтесь средиземноморской диеты

Это лучшая схема питания для похудения, считает диетолог Даниэль МакЭвой. Такая диета богата клетчаткой, так как в ее основе много овощей и фруктов. Также план правильного питания включает рыбу, богатую необходимыми полезными веществами для нашего организма, цельнозерновые продукты и оливковое масло. Диетологи считают, что придерживаться средиземноморской диеты проще простого, так как в ее основе понятные продукты и правила питания.

[ + – ] В основе средиземноморской диеты овощи и фрукты, богатые клетчаткой, рыба, а также цельнозерновые продукты.

Помимо волшебного эффекта похудения, средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Также некоторые исследования показали, что люди, которые придерживаются правильного питания по такому методу, меньше подвержены болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Попробуйте интервальное голодание

По словам диетолога Даниэля МакЭвоя, эффективным методом для похудения является интервальное голодание. Согласно большинству исследований, те, кто придерживается прерывистого голодания, в среднем стабильно сбрасывают от 3 до 5 кг лишнего веса (речь именно о жире, а не о воде) в течение десяти недель. Существует несколько схем такой диеты, но наиболее популярная и удобная — 16 на 8. человек полностью отказывается от еды и калорийных напитков в течение 16 часов в день, а оставшиеся 8 часов употребляет любую пищу.

Диетологи отмечают, что интервальное голодание дает эффект, так как такой метод питания побуждает организм сжигать жир вместо углеводов для получения энергии и ограничивает прием пищи в определенное время дня, что ограничивает потребление калорий.

Не пропускайте завтрак

Если вы решили начать питаться по методу интервального голодания, убедитесь, что вы не будете пропускать завтрак. По мнению диетолога Бланки Гарсии, именно первый ранний прием пищи позволяет прервать ночное голодание и обеспечивает организм необходимыми углеводами, которые дают энергию для функционирования и выполнения физических упражнений. Именно регулярные правильные завтраки в долгосрочной перспективе могут улучшить здоровье сердца, а также снизить риск диабета.

Фокус ранее рассказывал об эффективной диете, придерживаясь которой можно сбросить по килограмму в неделю.