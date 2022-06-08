Шість ефективних порад дієтологів, як швидко схуднути за сім днів

Достатньо дотримуватися простих правил, щоб швидко скинути вагу і почуватися чудово.

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Багато людей думають, що для успішного та швидкого схуднення потрібно дотримуватися виснажливих дієт або прикладати багато зусиль. Дієтологи стверджують, що це не так. Достатньо слідувати кільком перевіреним методам правильного харчування, щоб скинути зайву вагу без шкоди для здоров'я та підтримувати хороше самопочуття протягом дня.

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Американський портал Еat this разом із кваліфікованими фахівцями дає ефективні поради, які допоможуть схуднути та уникнути, так званого, зворотного ефекту схуднення — повернення втрачених кілограмів у подвійному обсязі.

Почніть день із клітковини

Вибір правильних продуктів для першого прийому їжі вранці може гарантувати, що ви не переїдатимете ввечері після роботи. За словами Дани Елліс Ханнес, старшої дієтологині в медичному центрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вибирайте сніданок, багатий на клітковину, і це правило змінить ваше життя.

Цільнозернові продукти допоможуть прискорити втрату ваги, оскільки клітковина сприяє тривалому відчуттю ситості за рахунок того, що підтримує стабільний рівень цукру в крові.

[ + – ] Додайте в кашу трохи ягід, фруктів або насіння чіа. Ці продукти багаті на клітковину і продовжать почуття насичення. Фото: Getty Images

Якщо не любите класичну вівсянку, додайте до вашого улюбленого сніданку трохи насіння чіа, малини або ожини — ці продукти чемпіони за кількістю клітковини серед ягід, також можете збагатити свій сніданок авокадо, квасолею чи нутом.

Запивайте сніданок чаєм чи кавою

Після того як ви визначилися з улюбленим сніданком, багатим на клітковину, оберіть правильні напої, щоб максимально запустити процес спалювання калорій. Два основних ранкові напої, які можуть зарядити вас енергією — це чашка чорної кави або чаю. За словами Ханнс, саме ці безкалорійні напої з високим вмістом антиоксидантів можуть сприяти зниженню ваги.

"Коли ми вживаємо каву з купою підсолоджувачів та калорійних вершків, вона фактично перетворюється на калорійну бомбу, від якої наш організм не насичується, тому краще пити саме чорну каву", — каже дієтолог.

[ + – ] Пийте вранці чорну каву, оскільки цей напій сприяє зниженню ваги. Фото: ScienceAlert

Якщо гіркий смак здається вам нестерпним, можете додати в напій одну чайну ложку цукру та/або рослинного молока. Це не забороняється.

Практикуйте усвідомленість під час їжі

Прислухайтеся до себе протягом дня. Зазвичай нашому шлунку потрібно близько 20 хвилин, щоб надіслати в мозок повідомлення про те, що ми ситі. Тому коли ми їмо повільно, ми розуміємо, коли насправді відчуваємо себе ситим, і припиняємо їсти.

Дієтологиня Алісса Бернісон зазначає, що усвідомлене харчування може вплинути на ваше емоційне та фізичне здоров'я, ваші стосунки з їжею, а отже і на вашу вагу.

Важливо під час їжі не відволікатися на телефон, телевізор чи книгу. Усвідомлене харчування гарантує, що ви не наберете зайву вагу, якщо швидко схуднете. Ця звичка в їжі вимагає деякої практики, але потренувавшись, кожен, на думку фахівців, може сповільнити темп і насолоджуватися їжею, втративши кілька кілограмів.

Дотримуйтесь середземноморської дієти

Це найкраща схема харчування для схуднення, вважає дієтолог Даніель МакЕвой. Така дієта багата на клітковину, тому що в її основі багато овочів і фруктів. Також план правильного харчування включає рибу, багату необхідними корисними речовинами для нашого організму, цільнозернові продукти та оливкову олію. Дієтологи вважають, що дотримуватися середземноморської дієти найпростіше, тому що в її основі зрозумілі продукти і правила харчування.

[ + – ] В основі середземноморської дієти овочі та фрукти, багаті на клітковину, риба, а також цільнозернові продукти.

Крім чарівного ефекту схуднення, середземноморська дієта знижує ризик серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Також деякі дослідження показали, що люди, які дотримуються правильного харчування за таким методом, менше схильні до хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Спробуйте інтервальне голодування

За словами дієтолога Даніеля МакЕвоя, ефективним методом схуднення є інтервальне голодування. Відповідно до більшості досліджень, ті, хто дотримується уривчастого голодування, в середньому стабільно скидають від 3 до 5 кг зайвої ваги (йдеться саме про жир, а не про воду) протягом десяти тижнів. Існує кілька схем такої дієти, але найбільш популярна і зручна — 16 на 8. людина повністю відмовляється від їжі та калорійних напоїв протягом 16 годин на день, а 8 годин, що залишилися, вживає будь-яку їжу.

Дієтологи зазначають, що інтервальне голодування дає ефект, тому що такий метод харчування спонукає організм спалювати жир замість вуглеводів для отримання енергії та обмежує прийом їжі у певний час дня, що обмежує споживання калорій.

Не пропускайте сніданок

Якщо ви вирішили почати харчуватися методом інтервального голодування, переконайтеся, що ви не пропускатимете сніданок. На думку дієтологині Бланки Гарсії, саме перший ранній прийом їжі дозволяє перервати нічне голодування та забезпечує організм необхідними вуглеводами, які дають енергію для функціонування та виконання фізичних вправ. Саме регулярні правильні сніданки у довгостроковій перспективі можуть покращити здоров'я серця, а також знизити ризик діабету.

Фокус раніше розповідав про ефективну дієту, дотримуючись якої можна скинути за кілограм на тиждень.