Стильная небрежность: жена Макрона удивила новым модным образом (фото)

Несмотря на то, что образ выглядит нарочито небрежным, он продуман до мелочей.

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69-летняя первая леди Франции Брижит Макрон продолжает радовать обывателей смелыми и стильными образами, которые совершенно нивелируют ее возраст. Очередной выход жены президента стал новым подарком модным критикам.

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Мадам Макрон принимала своего супруга в кампусе Института профессионального трудоустройства (l'Institut des Vocations pour l'Emploi (LIVE)) в Клиши-су-Буа, где возглавляет образовательный комитет, а также провела мастер-класс по различным литературным жанрам. Live, созданный с помощью группы LVMH, предназначен для молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет, не имеющих образования, диплома или работы. Первый открылся в Клиши-су-Буа открылся в конце 2019 года. В марте 2021 года последовал Live de la Drôme в Валансе, затем в сентябре прошлого года появился третий в Рубе.

По этому случаю Брижит Макрон выбрала очень демократичный и в то же время слегка небрежный, но очень элегантный ансамбль. Она надела слегка мятую светло-розовую блузку с манжетами, свободный удлиненный пиджак, а также свои любимые черные джинсы-скинни. Завершали ансамбль черные ботильоны на каблуке, которые буквально сливались с джинсами.

Волосы первой леди традиционно были распущены, а лоб прикрывала челка.

Фото: Getty Images

Что касается аксессуаров, то мадам Макрон ограничилась несколькими крупными кольцами из белого золота.

Напомним, не так давно жена Макрона столкнулась со слухаи о том, что она – трансгендер. Британские журналисты опровергли эту информацию, узнав больше о детстве превой леди Франции, а она сама собралась защищать честь и достоинство через суд.