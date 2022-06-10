Стильна недбалість: дружина Макрона здивувала новим модним образом (фото)

Попри те, що образ має навмисно недбалий вигляд, він продуманий до дрібниць.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

69-річна перша леді Франції Бріжит Макрон продовжує радувати обивателів сміливими та стильними образами, які абсолютно нівелюють її вік. Черговий вихід дружини президента став новим подарунком модним критикам.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Мадам Макрон приймала свого чоловіка в кампусі Інституту професійного працевлаштування (L'Institut des Vocations pour l'Emploi (LIVE)) у Кліші-су-Буа, де очолює освітній комітет, а також провела майстер-клас з різних літературних жанрів. Live, створений за допомогою групи LVMH, призначений для молодих людей віком від 25 до 30 років, які не мають освіти, диплома чи роботи. Перший відкрився у Кліші-су-Буа відкрився наприкінці 2019 року. У березні 2021 року відбувся Live de la Drôme у Валансі, потім у вересні минулого року з'явився третій у Рубі.

З цієї нагоди Бріжит Макрон обрала дуже демократичний і водночас злегка недбалий, але дуже елегантний ансамбль. Вона одягла злегка м'яту світло-рожеву блузу з манжетами, вільний подовжений піджак, а також свої улюблені чорні джинси-скінні. Завершували ансамбль чорні ботильйони на підборах, які буквально зливалися із джинсами.

Волосся першої леді традиційно розпущене, а лоб прикривав чубчик.

Фото: Getty Images

Щодо аксесуарів, то мадам Макрон обмежилася декількома великими перснями з білого золота.

Нагадаємо, нещодавно дружина Макрона зіткнулася зі слухом про те, що вона — трансгендер. Британські журналісти спростували цю інформацію, дізнавшись більше про дитинство першої леді Франції, а вона сама зібралася захищати честь та гідність через суд.