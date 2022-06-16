Царица столов. Три необычных рецепта с молодым картофелем

Начался сезон молодого картофеля, а значит, нужно браться за приготовление вкусных и необычных картофельных блюд.

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На прилавках и огородах уже появился молодой картофель — традиционное блюдо практичного для каждого украинского застолья. Наш народ умеет делать с картофелем почти все — варить, жарить, добавлять его в салаты и супы. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует не просто сварить свежий молодой картофель, а поэкспериментировать с этим овощем, добавив корицы, карамели или укропа.

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Рецепт молодого картофеля с карамелью

Оказывается, один из самых популярных овощей можно объединить с популярным ингредиентом для десертов. Датчане часто любят смаковать картофелем с карамелью, поэтому на территории Украины также можем повторить европейский рецепт — картофель у нас есть, карамель тоже найдем.

Следует выбирать молодой картофель одинакового размера.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г молодого картофеля

30 г сливочного масла 82,5%

30 г сахара

1 ст. л. сока лимона

1-2 щепотки крупной соли

Для начала берем 500 г молодого картофеля, моем и перекладываем в кастрюлю. Заливаем его водой и готовим на среднем огне. Затем сливаем воду и даем ему остыть. Обратите внимание, что молодой картофель готовится меньше времени, чем обычный, поэтому будьте внимательнее при варке основного ингредиента.

Беремся за приготовление карамели. Разогреваем сковороду на среднем огне и всыпаем в нее 30 г сахара. Когда он растает и слегка потемнеет, добавляем 30 г сливочного масла 82,5% и 1 ст. л. сока лимона, чтобы карамель получилась тягучей. Периодически перемешиваем.

Как только масло растает, мешаем и добавляем в сковороду картофель. Переворачиваем его несколько раз, чтобы каждого окутала сладкая карамель. Для баланса вкуса посыпаем картофель 1-2 щепотками крупной соли. Подавать следует в горячем виде и съесть за один раз, ведь второй раз подогретое блюдо не будет иметь такого вкуса, как свежеприготовленное.

[ + – ] Молодой картофель с карамелью

Молодой картофель с луком и сыром

Этот рецепт уже более привычен для наших широт. Ведь, кроме картофеля, на местных прилавках появляется еще и лук.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г молодой картофель

100 г лук (1 небольшая луковица)

50 г ветчина

70 мл кулинарные сливки (18-30% жирности)

50 г сыр твердый

1 ст. л. масло подсолнечное

по вкусу соль и перец

Для начала 400 г картофеля моем и режем кружочками толщиной около 1 см. Луковицу режем полукольцами.

На сковороде с одной ложкой подсолнечного масла обжариваем картофель с луком в течение 5 минут. Параллельно добавляем 50 г измельченной ветчины и обжариваем на среднем огне еще 5 минут.

В конце добавляем 70 мл сливок 18-30% жирности и 50 г сыра, натертого на терке. Тушим на маленьком огне еще 5 минут. Добавляем соль и перец. Подавать следует с измельченной зеленью петрушки.

[ + – ] Молодой картофель с луком и сыром

Рецепт молодого картофеля с митболами

Митболы – это мясные шарики из фарша. Так что сочетание мяса и молодого картофеля станет отличным вариантом для сытного ужина или обеда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

300 г молодого картофеля

2 зубчика чеснока

1/2 ст. л. винного уксуса

20 г сливочного масла

по вкусу душистый перец

по вкусу морская соль

Для митболов:

300 г мясного фарша (свино-говяжий)

50 г чоризо (или копченой колбасы)

10 мл лимонного сока

по вкусу соль и перец

Для начала беремся за приготовление митболов. Для этого мелко нарезаем чоризо и смешиваем с ним фарш. Добавляем специи и лимонный сок. Формируем шарики по 70 г каждый и отправляем их в духовку, которая уже разогрета до 180 градусов. Запекаем полчаса.

В это время варим наш картофель с чесноком и душистым перцем примерно 20 минут до готовности. Сливаем воду. Добавляем в картофель сливочное масло и винный уксус с солью. Все это активно перемешиваем.

[ + – ] Молодой картофель с митболами

Напомним, как приготовить картофель по-гречески в домашних условиях.

Также Фокус писал о разнообразных рецептах салатов с клубникой, которые идеально подойдут к блюдам с картофелем.