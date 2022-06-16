Царица столов. Три необычных рецепта с молодым картофелем
Начался сезон молодого картофеля, а значит, нужно браться за приготовление вкусных и необычных картофельных блюд.
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На прилавках и огородах уже появился молодой картофель — традиционное блюдо практичного для каждого украинского застолья. Наш народ умеет делать с картофелем почти все — варить, жарить, добавлять его в салаты и супы. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует не просто сварить свежий молодой картофель, а поэкспериментировать с этим овощем, добавив корицы, карамели или укропа.
Рецепт молодого картофеля с карамелью
Оказывается, один из самых популярных овощей можно объединить с популярным ингредиентом для десертов. Датчане часто любят смаковать картофелем с карамелью, поэтому на территории Украины также можем повторить европейский рецепт — картофель у нас есть, карамель тоже найдем.
Следует выбирать молодой картофель одинакового размера.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г молодого картофеля
- 30 г сливочного масла 82,5%
- 30 г сахара
- 1 ст. л. сока лимона
- 1-2 щепотки крупной соли
Для начала берем 500 г молодого картофеля, моем и перекладываем в кастрюлю. Заливаем его водой и готовим на среднем огне. Затем сливаем воду и даем ему остыть. Обратите внимание, что молодой картофель готовится меньше времени, чем обычный, поэтому будьте внимательнее при варке основного ингредиента.
Беремся за приготовление карамели. Разогреваем сковороду на среднем огне и всыпаем в нее 30 г сахара. Когда он растает и слегка потемнеет, добавляем 30 г сливочного масла 82,5% и 1 ст. л. сока лимона, чтобы карамель получилась тягучей. Периодически перемешиваем.
Как только масло растает, мешаем и добавляем в сковороду картофель. Переворачиваем его несколько раз, чтобы каждого окутала сладкая карамель. Для баланса вкуса посыпаем картофель 1-2 щепотками крупной соли. Подавать следует в горячем виде и съесть за один раз, ведь второй раз подогретое блюдо не будет иметь такого вкуса, как свежеприготовленное.
Молодой картофель с луком и сыром
Этот рецепт уже более привычен для наших широт. Ведь, кроме картофеля, на местных прилавках появляется еще и лук.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г молодой картофель
- 100 г лук (1 небольшая луковица)
- 50 г ветчина
- 70 мл кулинарные сливки (18-30% жирности)
- 50 г сыр твердый
- 1 ст. л. масло подсолнечное
- по вкусу соль и перец
Для начала 400 г картофеля моем и режем кружочками толщиной около 1 см. Луковицу режем полукольцами.
На сковороде с одной ложкой подсолнечного масла обжариваем картофель с луком в течение 5 минут. Параллельно добавляем 50 г измельченной ветчины и обжариваем на среднем огне еще 5 минут.
В конце добавляем 70 мл сливок 18-30% жирности и 50 г сыра, натертого на терке. Тушим на маленьком огне еще 5 минут. Добавляем соль и перец. Подавать следует с измельченной зеленью петрушки.
Рецепт молодого картофеля с митболами
Митболы – это мясные шарики из фарша. Так что сочетание мяса и молодого картофеля станет отличным вариантом для сытного ужина или обеда.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 300 г молодого картофеля
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ст. л. винного уксуса
- 20 г сливочного масла
- по вкусу душистый перец
- по вкусу морская соль
Для митболов:
- 300 г мясного фарша (свино-говяжий)
- 50 г чоризо (или копченой колбасы)
- 10 мл лимонного сока
- по вкусу соль и перец
Для начала беремся за приготовление митболов. Для этого мелко нарезаем чоризо и смешиваем с ним фарш. Добавляем специи и лимонный сок. Формируем шарики по 70 г каждый и отправляем их в духовку, которая уже разогрета до 180 градусов. Запекаем полчаса.
В это время варим наш картофель с чесноком и душистым перцем примерно 20 минут до готовности. Сливаем воду. Добавляем в картофель сливочное масло и винный уксус с солью. Все это активно перемешиваем.
Напомним, как приготовить картофель по-гречески в домашних условиях.
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