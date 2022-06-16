Цариця столів. Три незвичайні рецепти з молодою картоплею

Почався сезон молодої картоплі, а отже необхідно братися за приготування смачних та незвичайних картопляних страв.

На прилавках та городах уже з'явилася молода картопля — традиційна страва практичного для кожного українського застілля. Наш народ уміє робити з картоплею майже все — варити, смажити, додавати її до салатів та супів. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко радить не просто зварити свіжу молоду картоплю, а поекспериментувати з цим овочем, додавши до нього кориці, карамелі чи кропу.

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Рецепт молодої картоплі з карамеллю

Виявляється, один з найпопулярніших овочів можна поєднати з популярним інгредієнтом для десертів. Данці часто полюбляють смакувати картоплею з карамеллю, то ж на теренах України можемо повторити європейський рецепт — картопля у нас є, карамель теж знайдемо.

Варто обирати молоду картоплю однакового розміру.

ІНГРЕДІЄНТИ

500 г молодої картоплі

30 г вершкового масла 82,5%

30 г цукру

1 ст. л. соку лимона

1-2 дрібки крупної солі

Для початку беремо 500 г молодої картоплі, миємо та перекладаємо в каструлю. Заливаємо її водою та варимо до готовності на середньому вогні. Потім зливаємо воду та даємо їй охолонути. Зверніть увагу, що молода картопля готується менше часу, ніж звичайно, тому будьте уважнішими при варінні основного інгредієнту.

Беремося за приготування карамелі. Розігріваємо пательню на середньому вогні та всипаємо в неї 30 г цукру. Коли він розтане та трохи потемніє, додаємо 30 г вершкового масла 82,5% та 1 ст. л. соку лимона, щоб карамель вийшла тягучою. Періодично перемішуємо.

Як тільки масло розтане, мішаємо та додаємо у пательню відварену молоду картоплю. Перевертаємо її кілька разів, щоб кожну огорнула солодка карамель. Для балансу смаку посипаємо картоплю 1-2 дрібками крупної солі. Подавати варто в гарячому вигляді і з'їсти за один раз, адже вдруге підігріта страва не буде мати такого смаку, як свіжоприготовлена.

[ + – ] Молода картопля з карамеллю

Молода картопля з цибулею і сиром

Цей рецепт уже більш звичний для наших широт. Адже окрім картоплі, на місцевих прилавках з'являється ще й молода цибуля.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г Молода картопля

100 г Цибуля (1 невелика цибулина)

50 г Шинка

70 мл Кулінарні вершки (18-30 % жирності)

50 г Сир твердий

1 ст. л. Олія соняшникова

за смаком Сіль та перець

Для початку 400 г картоплі миємо та ріжемо кружечками завтовшки близько 1 см. Цибулину ріжемо півкільцями.

На пательні з однією ложкою соняшникової олії обсмажуємо картоплю з цибулею протягом 5 хвилин. Паралельно додаємо 50 г подрібненої шинки і обсмажуємо на середньому вогні ще 5 хвилин.

У кінці додаємо 70 мл вершків 18-30% жирності і 50 г твердого сиру, натертого на тертці. Тушкуємо на маленькому вогні ще 5 хвилин. Додаємо сіль та перець. Подавати варто з подрібненою зеленню петрушки.

[ + – ] Молода картопля з цибулею і сиром

Рецепт молодої картоплі з мітболами

Мітболи — це м'ясні кульки з фаршу. То ж поєднання м'яса та молодої картоплі стане чудовим варіантом для ситної вечері чи обіду.

ІНГРЕДІЄНТИ

300 г молодої картоплі

2 зубчики часнику

1/2 ст. л. винного оцту

20 г вершкового масла

до смаку запашний перець

до смаку морська сіль

Для мітболів:

300 г м`ясного фаршу (свинячо-яловичого)

50 г чорізо (або копченої ковбаси)

10 мл лимонного соку

до смаку сіль і перець

Для початку беремося за приготування мітболів. Для цього дрібно нарізаємо чорізо і змішуємо з ним фарш. Додаємо спеції та лимонний сік. Формуємо кульки по 70 г кожну та відправляємо їх у духовку, яка вже розігріта до 180 градусів. Запікаємо пів години.

У цей час варимо нашу картоплю з часником та запашним перцем приблизно 20 хвилин до готовності. Зливаємо воду. Додаємо до картоплі вершкове масло і винний оцет із сіллю. Усе це активно перемішуємо.

[ + – ] Молода картопля з мітболами

Нагадаємо, як приготувати картоплю по-грецьки в домашніх умовах.

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