Десерт, спасающий от жары: мороженое из йогурта с клубникой от Евгения Клопотенко
Приготовление этого мороженого отнимет очень мало времени.
лучший десерт знойного лета – холодное вкусное мороженое, рецептов приготовления которого в домашних условиях есть великое множество. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает попробоать клубничное мороженое из йогурта, которое готовится очень быстро, а результат выше всяких похвал. Этот рецепт тем более актуален, что сейчас в разгаре сезон домашней клубники, сладкой и сочной.
Мороженое из йогурта с клубникой
Ингредиенты:
- Натуральный густой йогурт – 400 гр;
- Клубника свежая – 200 гр;
- Сахарная пудра – 2 ст. л;
- Мята свежая – 2-3 листочка.
Способ приготовления:
Ягоды хорошо помыть, убрать хвостики и просушить, выложив на бумажное полотенце. Затем поместить их в блендер и перебить с сахарной пудрой. Сахар можно взять по рецепту, но тем, кто любит более или менее сладкое мороженое, достаточно увеличить или уменьшить количество сахара.
Перемеленную клубнику смешать с йогуртом в небольшой металлической миске, после чего отправить в морозилку, пока масса не застынет. Как правило, процесс заморозки продолжается около трех часов.
Когда морожено будет готово, достать его из холодильника и с помощью специальной ложки разложить по креманкам, украсив листиками мяты.
Чтобы конечный результат не разочаровал, лучше брать густой йогурт, как уже акцентировалось в перечне ингредиентов. Дело в том, что жидкий не подходит: вода в нем застынет с образованием большого количества кристаллов, и мороженое получится невкусным.
Для тех, кто любит повозиться на кухне, самое время попробовать приготовить классический пломбир, вкус которого напомнит о детстве. Любители фруктов и сока могут приготовить фруктовый лед, который отлично освежит в жаркий зной, а также сливочное мороженое с ванилью или шоколадное.