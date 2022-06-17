Десерт, спасающий от жары: мороженое из йогурта с клубникой от Евгения Клопотенко

Приготовление этого мороженого отнимет очень мало времени.

лучший десерт знойного лета – холодное вкусное мороженое, рецептов приготовления которого в домашних условиях есть великое множество. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает попробоать клубничное мороженое из йогурта, которое готовится очень быстро, а результат выше всяких похвал. Этот рецепт тем более актуален, что сейчас в разгаре сезон домашней клубники, сладкой и сочной.

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Мороженое из йогурта с клубникой

Ингредиенты:

Натуральный густой йогурт – 400 гр;

Клубника свежая – 200 гр;

Сахарная пудра – 2 ст. л;

Мята свежая – 2-3 листочка.

Способ приготовления:

Ягоды хорошо помыть, убрать хвостики и просушить, выложив на бумажное полотенце. Затем поместить их в блендер и перебить с сахарной пудрой. Сахар можно взять по рецепту, но тем, кто любит более или менее сладкое мороженое, достаточно увеличить или уменьшить количество сахара.

Перемеленную клубнику смешать с йогуртом в небольшой металлической миске, после чего отправить в морозилку, пока масса не застынет. Как правило, процесс заморозки продолжается около трех часов.

Когда морожено будет готово, достать его из холодильника и с помощью специальной ложки разложить по креманкам, украсив листиками мяты.

Чтобы конечный результат не разочаровал, лучше брать густой йогурт, как уже акцентировалось в перечне ингредиентов. Дело в том, что жидкий не подходит: вода в нем застынет с образованием большого количества кристаллов, и мороженое получится невкусным.

Для тех, кто любит повозиться на кухне, самое время попробовать приготовить классический пломбир, вкус которого напомнит о детстве. Любители фруктов и сока могут приготовить фруктовый лед, который отлично освежит в жаркий зной, а также сливочное мороженое с ванилью или шоколадное.