Десерт, що рятує від спеки: морозиво з йогурту з полуницею від Євгена Клопотенка

Приготування цього морозива забере дуже мало часу.

Найкращий десерт спекотного літа — холодне смачне морозиво, рецептів приготування якого в домашніх умовах є безліч. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує спробувати полуничне морозиво з йогурту, яке готується дуже швидко, а результат вищий за всілякі похвали. Цей рецепт тим більше актуальний, що зараз у розпалі сезон домашньої полуниці, солодкої та соковитої.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Морозиво з йогурту з полуницею

Складові:

Натуральний густий йогурт — 400 г;

Полуниця свіжа — 200 гр;

Цукрова пудра — 2 ст. л.;

М'ята свіжа — 2-3 листочки.

Спосіб приготування:

Ягоди добре помити, прибрати хвостики та просушити, виклавши на паперовий рушник. Потім помістити їх у блендер і перебити з цукровою пудрою. Цукор можна взяти за рецептом, але тим, хто любить більше чи менш солодке морозиво, достатньо збільшити або зменшити кількість цукру.

Перемелену полуницю змішати з йогуртом у невеликій металевій мисці, після чого відправити в морозилку, доки маса не застигне. Як правило, процес заморожування триває близько трьох годин.

Коли морозиво буде готове, дістати його з холодильника та за допомогою спеціальної ложки розкласти по креманках, прикрасивши листочками м'яти.

Щоб кінцевий результат не розчарував, краще брати густий йогурт, як уже наголошувалося в переліку інгредієнтів. Справа в тому, що рідкий не підходить: вода в ньому застигне з утворенням великої кількості кристалів, і морозиво вийде несмачним.

Для тих, хто любить повозитися на кухні, саме час спробувати приготувати класичний пломбір, смак якого нагадає про дитинство. Любителі фруктів і соку можуть приготувати фруктовий лід, який відмінно освіжить у спеку, а також вершкове морозиво з ваніллю або шоколадне.