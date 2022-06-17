Бренд Zara раскритиковали за использование хлеба в рекламной кампании

Компания уже удалила скандальные снимки, однако Сеть все помнит.

Испанский бренд масс-маркета Zara получил волну критики в Сети в ответ на опубликованные снимки новой рекламной кампании. Об этом пишет Bandsynario.

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На официальном сайте модного бренда накануне была опубликована серия фото с нового рекламного кампейна Zara, в котором использовали хлеб и другие продукты питания. Однако пользователи Сети назвали недопустимым "унижение" еды, на которую на фото наступают обувью бренда.

[ + – ] Бренд Zara оказался в центре скандала Фото: Zara

Больше всего свое недовольство выразили жители Турции. Они запустили хэштег в Сети #ZaraHaddiniBil (Zara, знай свое место). Ведь использовать еду рядом с одеждой и обувью во времена, когда тысячи людей в мире голодают, недопустимо для известного бренда.

После волны возмущений со стороны пользователей, представители Zara удалили фото рекламного кампейна с официальных страниц бренда.

"Неуважение к пище в названии рекламы? Это ваша концепция? Позор!" – пишут пользователи Сети.

Напомним, бренд Zara ушел с российского рынка из-за полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины.

Также Фокус писал о новой владелице модной империи Inditex, в состав которой входит в частности бренд Zara.