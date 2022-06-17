Бренд Zara раскритиковали за использование хлеба в рекламной кампании
Компания уже удалила скандальные снимки, однако Сеть все помнит.
Испанский бренд масс-маркета Zara получил волну критики в Сети в ответ на опубликованные снимки новой рекламной кампании. Об этом пишет Bandsynario.
На официальном сайте модного бренда накануне была опубликована серия фото с нового рекламного кампейна Zara, в котором использовали хлеб и другие продукты питания. Однако пользователи Сети назвали недопустимым "унижение" еды, на которую на фото наступают обувью бренда.
Больше всего свое недовольство выразили жители Турции. Они запустили хэштег в Сети #ZaraHaddiniBil (Zara, знай свое место). Ведь использовать еду рядом с одеждой и обувью во времена, когда тысячи людей в мире голодают, недопустимо для известного бренда.
После волны возмущений со стороны пользователей, представители Zara удалили фото рекламного кампейна с официальных страниц бренда.
"Неуважение к пище в названии рекламы? Это ваша концепция? Позор!" – пишут пользователи Сети.
Напомним, бренд Zara ушел с российского рынка из-за полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины.
Также Фокус писал о новой владелице модной империи Inditex, в состав которой входит в частности бренд Zara.