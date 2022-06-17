Бренд Zara розкритикували за використання хліба в рекламній кампанії
Компанія вже видалила скандальні знімки, проте мережа все пам'ятає.
Іспанський бренд мас-маркету Zara отримав хвилю критики у мережі у відповідь на опубліковані знімки з нової рекламної кампанії. Про це пише Bandsynario.
На офіційному сайті модного бренду напередодні опублікували серію фото з нового рекламного кампейну Zara, у якому використали хліб та інші продукти харчування. Проте користувачі мережі назвали неприпустимим "приниження" їжі, на яку на фото наступають взяттям бренду.
Найбільше своє невдоволення висловили мешканці Туреччини. Вони запустили хештег у мережі #ZaraHaddiniBil (Zara, знай своє місце). Адже використовувати їжу поруч із одягом та взуттям у часи, коли тисячі людей у світі голодують, є неприпустимим для відомого бренду.
Після хвилі обурень з боку користувачів представники Zara видалили фото рекламного кампейну з офіційних сторінок бренду.
"Неповага до їжі у назві реклами? Це ваша концепція? Ганьба!" — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, бренд Zara пішов з російського ринку через повномасштабне вторгнення армії РФ на територію України.
Також Фокус писав про нову власницю модної імперії Inditex, до складу якої входить зокрема бренд Zara.