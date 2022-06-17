Бренд Zara розкритикували за використання хліба в рекламній кампанії

Компанія вже видалила скандальні знімки, проте мережа все пам'ятає.

Іспанський бренд мас-маркету Zara отримав хвилю критики у мережі у відповідь на опубліковані знімки з нової рекламної кампанії. Про це пише Bandsynario.

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На офіційному сайті модного бренду напередодні опублікували серію фото з нового рекламного кампейну Zara, у якому використали хліб та інші продукти харчування. Проте користувачі мережі назвали неприпустимим "приниження" їжі, на яку на фото наступають взяттям бренду.

[ + – ] Бренд Zara опинився в центрі скандалу Фото: Zara

Найбільше своє невдоволення висловили мешканці Туреччини. Вони запустили хештег у мережі #ZaraHaddiniBil (Zara, знай своє місце). Адже використовувати їжу поруч із одягом та взуттям у часи, коли тисячі людей у світі голодують, є неприпустимим для відомого бренду.

Після хвилі обурень з боку користувачів представники Zara видалили фото рекламного кампейну з офіційних сторінок бренду.

"Неповага до їжі у назві реклами? Це ваша концепція? Ганьба!" — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, бренд Zara пішов з російського ринку через повномасштабне вторгнення армії РФ на територію України.

Також Фокус писав про нову власницю модної імперії Inditex, до складу якої входить зокрема бренд Zara.