В Сети показали дом главы "Газпрома" Миллера за 240 млн долларов

Огромное имение Алексея Миллера находится в Подмосковье

Команда оппозиционера Алексея Навального провела расследование и показала в Сети два огромных имения Алексея Миллера, главы "Газпрома". Если одно из имений – Миллегоф (по аналогии со знаменитым Петергофом) уже упоминалось в расследованиях, но наличие еще одного гигантского дворца стало сюрпризом. Об этом пишет Proekt.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Миллергоф находится в поселке Бережки и своими размерами превосходит все особняки рядом. Построен он в классическом европейском стиле с французским парком. Участок занимает более 15 гектаров, площадь дворца – почти три тысячи квадратных метров. Стоимость дворца Миллергоф – около 97 миллионов долларов.

[ + – ] Имение Миллергоф Фото: Скриншот

В "Газпроме" принадлежность дворца Миллеру всячески отрицали, пресс-секретарь Сергей Куприянов даже говорил, что это просто "объект государственной важности", но самого Миллера соседи частенько видели на стройке, присматривающим за процессом.

Но шумиха была слишком велика и потому стройку заморозили почти на десять лет. Миллер в нем не живет, но зато в нем снимали шоу "Холостяк" для канала ТНТ с Тимати.

[ + – ] Съемки шоу "Холостяк" в Миллергофе Фото: Скриншот

Именно в Миллергофе российский рэпер проводил кастинг среди участниц. Также дворец сдается для свадеб, конференций и прочих мероприятий.

Но глава "Газпрома" все еще нуждался в жилище, так что был построен еще один дворец, в подмосковном поселке Гринфилд, в 37 км на запад от российской столицы. Именно здесь находится самый дорогой дом РФ – загородное имение Зияда Манасира, нефтяного магната из Иордании, также связанного с "Газпромом". Сейчас его громадное имение продается за 120 миллионов долларов.

Рядом расположен и новый дворец Миллера – огромное имение, расположенное на 62 000 м². Это один из самых больших и дорогих частных домов России. Он также построен в классическом стиле, на территории есть аллея, проходящая через весь участок – сам главный дом, напоминающий дворец, фонтаны, статуи львов, гостевой дом, православная часовенка, несколько домиков охраны, дом прислуги, оранжерея, конюшня и даже уютная беседка. Все это стоит около 240 миллионов долларов.

Фото: Скриншот

От внешнего мира и любопытных глаз имение защищают забор и три линии деревьев.

Наличие конюшни неслучайно. Алексей Миллер увлекается скачками, и лошади являются для него лучшим подарком. Всего у него пять коней — Бомбей, Севинч Хон, Веселый, Фрагрант и Транс. Вот для них и построена конюшня.

Примечательно, но в шикарном доме кроме обычных винных погребов и каминных залов также есть такое необычное помещение, как "шубохранилище" и целый зал исключительно для подарков. Фото интерьеров расследователям найти не удалось, но судя по наброскам дизайнеров, — во внутренних помещениях много золота, натурального дерева ценных пород и скульптур.

[ + – ] Дом Алексея Миллера Фото: Скриншот [ + – ] Дом Алексея Миллера Фото: Скриншот [ + – ] Общий вид на имение Миллера Фото: Скриншот [ + – ] Оранжерея Фото: Скриншот [ + – ] Гостевой домик на террииории имения Фото: Скриншот

Миллер отрицает, что этот дворец принадлежит ему, но его тут видели неоднократно, к тому же именно сюда регулярно летает "газпромовский" вертолет Eurocopter, которым пользуется Миллер.

Напомним, ранее расследователи показывали шикарные виллы российских олигархов на острове Сардиния. Сейчас дома стоят пустыми, из-за того, что их владельцы попали под санкции из-за войны в Украине.