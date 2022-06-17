У мережі показали будинок глави "Газпрому" Міллера за 240 млн доларів

Великий маєток Олексія Міллера знаходиться в Підмосков'ї

Команда опозиціонера Олексія Навального провела розслідування і показала в мережі два величезні маєтки Олексія Міллера, голови "Газпрому". Якщо один із маєтків — Міллегоф (за аналогією зі знаменитим Петергофом) вже згадували у розслідуваннях, але наявність ще одного гігантського палацу стала сюрпризом. Про це пише Proekt.

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Міллергоф знаходиться в селищі Бережки й своїми розмірами перевершує всі особняки поряд. Побудований він у класичному європейському стилі із французьким парком. Ділянка займає понад 15 гектарів, площа палацу — майже три тисячі квадратних метрів. Вартість палацу Міллергоф — близько 97 мільйонів доларів.

[ + – ] Маєток Міллергоф Фото: Скриншот

У "Газпромі" приналежність палацу Міллеру всіляко заперечували, прессекретар Сергій Купріянов навіть говорив, що це просто "об'єкт національної ваги", але самого Міллера сусіди часто бачили на будівництві, який наглядав за процесом.

Але галас був занадто великий і тому будівництво заморозили майже на десять років. Міллер у ньому не живе, зате в ньому знімали шоу "Холостяк" для каналу ТНТ з Тіматі.

[ + – ] Зйомки шоу "Холостяк" у Міллергофі Фото: Скриншот

Саме у Міллергофі російський репер проводив кастинг серед учасниць. Також палац здається для весіль, конференцій та інших заходів.

Але глава "Газпрому" все ще потребував житла, так що побудований ще один палац, у підмосковному селищі Грінфілд, за 37 км на захід від російської столиці. Саме тут знаходиться найдорожчий будинок РФ — заміський маєток Зіяда Манасіра, нафтового магната з Йорданії, також пов'язаного з "Газпромом". Зараз його величезний маєток продається за 120 мільйонів доларів.

Поруч розташований новий палац Міллера — величезний маєток, розташований на 62 000 м². Це один з найбільших і найдорожчих приватних будинків Росії. Він також побудований у класичному стилі, на території є алея, що проходить через усю ділянку — головний будинок, що нагадує палац, фонтани, статуї левів, гостьовий будинок, православна капличка, кілька будиночків охорони, будинок прислуги, оранжерея, стайня і навіть затишна альтанка. Все це коштує близько 240 мільйонів доларів.

Фото: Скриншот

Від зовнішнього світу та цікавих очей маєток захищають паркан та три лінії дерев.

Наявність конюшні невипадкова. Олексій Міллер захоплюється перегонами, і коні є для нього найкращим подарунком. Загалом у нього п'ять коней — Бомбей, Севінч Хон, Веселий, Фрагрант та Транс. Ось для них і збудована стайня.

Примітно, але в шикарному будинку, крім звичайних винних погребів та камінних залів, також є таке незвичайне приміщення, як "шубосховище" та ціла зала лише для подарунків. Фото інтер'єрів розслідувачам знайти не вдалося, але, судячи з нарисів дизайнерів, — у внутрішніх приміщеннях багато золота, натурального дерева цінних порід та скульптур.

[ + – ] Дім Олексія Міллера Фото: Скриншот [ + – ] Дім Олексія Міллера Фото: Скриншот [ + – ] Загальний вид на маєток Міллера Фото: Скриншот [ + – ] Оранжерея Фото: Скриншот [ + – ] Гостьовий будиночок на території маєтку Фото: Скриншот

Міллер заперечує, що цей палац належить йому, але його тут бачили неодноразово, до того ж саме сюди регулярно літає "газпромівський" вертоліт Eurocopter, яким користується Міллер.

Нагадаємо, раніше розслідувачі показували розкішні вілли російських олігархів на острові Сардинія. Наразі будинки стоять порожніми, через те, що їхні власники потрапили під санкції через війну в Україні.