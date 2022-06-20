Ким Кардашьян впервые появилась на публике с бывшим мужем

Ким и Канье Уэст сходили на баскетбольный матч своей старшей дочери Норт

Ким Кардашьян и ее бывший муж, рэпер и модельер Канье Уэст впервые за долгое время появились вместе на публике. Они исполнили свой родительский долг и сходили на баскетбольный матч в котором играла дочь знаменитостей – Норт. Об этом пишет TMZ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ким оставила своего бойфренда Пита Дэвидсона дома. Уэст также пришел сам. Они сидели не рядом, в разных рядах и, судя по всему, очень мало общались. Хоть свидетели встречи бывших супругов и рассказали потом, что они перекинулись парой реплик и выглядели вполне мирно.

Ким сопровождала ее подруга, публицист Трейси Ромулус, которую Канье ранее критиковал за то, что она "манипулирует" его женой.

[ + – ] Канье Уэст и Ким Кардашьян на баскетбольном матче Фото: tmz

Ким Кардашьян и ее бывший муж Канье Уэст отложили свои родительские разногласия, чтобы собраться вместе и посмотреть, как их дочь Норт играет в баскетбол в пятницу.

Для выхода Ким выбрала джинсы, голубые ботильоны и топ от одного из своих любимых брендов Balenciaga за 315 фунтов стерлингов.

[ + – ] Ким Кардашьян на баскетбольном матче Фото: tmz

Канье выбрал красную толстовку и черные брюки. Почти весь матч он просидел, натянув капюшон на голову.

[ + – ] Канье Уэст на баскетбольном матче Фото: tmz

Напомним, хоть Ким и развелась официально 2 марта 2022 года после шести лет брака с Канье, но очередное слушание назначено на 5 августа. Видимо, будут решаться вопросы по опеке.

[ + – ] Ким Кардашьян с дочерью Норт Фото: Instagram kimkardashian

Ким мало комментирует свой бывший брак. Но, обсуждая свои отношения с Канье с сестрами, она сказала: "Если бы люди знали, какими на самом деле были мои отношения, я думаю, они бы подумали: "Как это продлилось так долго?", — тем самым дав понять, что их брак был сложен.

Напомним, после того, как Ким решила развестись с Канье, он осаждал ее дом, прислал ей полную машину роз, а когда она начала встречаться с Питом Дэвидсоном – начал ему угрожать.

Тогда Ким отписалась от бывшего мужа в соцсетях и заявила, что его поведение неуместно. После Канье стал вести себя спокойней, но был замечен в нескольких беспорядочных романах. Дольше всех его подружек продержалась актриса и модель Джулия Фокс, которая вынесла максимум из этой связи и уже появилась на обложке Vogue.