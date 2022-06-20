Кім Кардаш'ян уперше з'явилася на публіці з колишнім чоловіком

Кім і Каньє Вест сходили на баскетбольний матч своєї старшої дочки Норт.

Кім Кардаш'ян і її колишній чоловік, репер і модельєр Каньє Вест уперше за довгий час з'явилися разом на публіці. Вони виконали свій батьківський обов'язок і сходили на баскетбольний матч, у якому грала дочка знаменитостей — Норт. Про це пише TMZ.

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Кім залишила свого бойфренда Піта Девідсона вдома. Вест також прийшов сам. Вони сиділи не поруч, у різних рядах і, зважаючи на все, дуже мало спілкувалися. Хоча свідки зустрічі колишнього подружжя й розповіли потім, що вони перекинулися парою реплік і мали цілком мирний вигляд.

Кім супроводжувала її подруга публіцистка Трейс Ромулус, яку Каньє раніше критикував за те, що вона "маніпулює" його дружиною.

[ + – ] Каньє Вест і Кім Кардаш'ян на баскетбольному матчі Фото: tmz

Кім Кардаш'ян і її колишній чоловік Каньє Вест відклали свої батьківські розбіжності, щоб зібратися разом і подивитися, як їхня дочка Норт грає в баскетбол у п'ятницю.

Для виходу Кім обрала джинси, блакитні ботильйони й топ від одного зі своїх улюблених брендів Balenciaga за 315 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на баскетбольному матчі Фото: tmz

Каньє вибрав червону толстовку та чорні штани. Майже весь матч він просидів, натягнувши каптур на голову.

[ + – ] Каньє Вест на баскетбольному матчі Фото: tmz

Нагадаємо, хоча Кім і розлучилася офіційно 2 березня 2022 року після шести років шлюбу з Каньє, але чергове слухання призначено на 5 серпня. Мабуть, вирішуватимуться питання щодо опіки.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із дочкою Норт Фото: Instagram kimkardashian

Кім мало коментує свій колишній шлюб. Але, обговорюючи свої стосунки з Каньє із сестрами, вона сказала: "Якби люди знали, якими насправді були мої стосунки, я думаю, вони б подумали: "Як це тривало так довго?" — тим самим давши зрозуміти, що їхній шлюб був складний.

Нагадаємо, після того, як Кім вирішила розлучитися з Каньє, він тримав в облозі її будинок, надіслав їй повну машину троянд, а коли вона почала зустрічатися з Пітом Девідсоном, почав йому погрожувати.

Тоді Кім відписалася від колишнього чоловіка в соцмережах та заявила, що його поведінка недоречна. Потім Каньє став поводитися спокійніше, але був помічений у кількох безладних романах. Найдовше з його подружок протрималася акторка та модель Джулія Фокс, яка винесла максимум із цього зв'язку та вже з'явилася на обкладинці Vogue.