Кім Кардаш'ян уперше з'явилася на публіці з колишнім чоловіком
Кім і Каньє Вест сходили на баскетбольний матч своєї старшої дочки Норт.
Кім Кардаш'ян і її колишній чоловік, репер і модельєр Каньє Вест уперше за довгий час з'явилися разом на публіці. Вони виконали свій батьківський обов'язок і сходили на баскетбольний матч, у якому грала дочка знаменитостей — Норт. Про це пише TMZ.
Кім залишила свого бойфренда Піта Девідсона вдома. Вест також прийшов сам. Вони сиділи не поруч, у різних рядах і, зважаючи на все, дуже мало спілкувалися. Хоча свідки зустрічі колишнього подружжя й розповіли потім, що вони перекинулися парою реплік і мали цілком мирний вигляд.
Кім супроводжувала її подруга публіцистка Трейс Ромулус, яку Каньє раніше критикував за те, що вона "маніпулює" його дружиною.
Кім Кардаш'ян і її колишній чоловік Каньє Вест відклали свої батьківські розбіжності, щоб зібратися разом і подивитися, як їхня дочка Норт грає в баскетбол у п'ятницю.
Для виходу Кім обрала джинси, блакитні ботильйони й топ від одного зі своїх улюблених брендів Balenciaga за 315 фунтів стерлінгів.
Каньє вибрав червону толстовку та чорні штани. Майже весь матч він просидів, натягнувши каптур на голову.
Нагадаємо, хоча Кім і розлучилася офіційно 2 березня 2022 року після шести років шлюбу з Каньє, але чергове слухання призначено на 5 серпня. Мабуть, вирішуватимуться питання щодо опіки.
Кім мало коментує свій колишній шлюб. Але, обговорюючи свої стосунки з Каньє із сестрами, вона сказала: "Якби люди знали, якими насправді були мої стосунки, я думаю, вони б подумали: "Як це тривало так довго?" — тим самим давши зрозуміти, що їхній шлюб був складний.
Нагадаємо, після того, як Кім вирішила розлучитися з Каньє, він тримав в облозі її будинок, надіслав їй повну машину троянд, а коли вона почала зустрічатися з Пітом Девідсоном, почав йому погрожувати.
Тоді Кім відписалася від колишнього чоловіка в соцмережах та заявила, що його поведінка недоречна. Потім Каньє став поводитися спокійніше, але був помічений у кількох безладних романах. Найдовше з його подружок протрималася акторка та модель Джулія Фокс, яка винесла максимум із цього зв'язку та вже з'явилася на обкладинці Vogue.