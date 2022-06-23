Перчатку Деппа из фильма "Эдвард Руки-ножницы" продали на аукционе за $81 тыс

Победа Джонни Деппа в суде удвоила стоимость лота.

После того, как 59-летний голливудский актер Джонни Депп выиграл дело о клевете против Эмбер Херд, интерес публики ко всему, что связано с ним, вырос многократно в том числе и на вещи, которые он когда-либо носил или использовал, чем сразу же воспользовались предприимчивые дельцы. Так, компания Propstore продала реквизит из фильма актера 1990 года "Эдвард Руки-ножницы" – руку-вставку с ножницами, которую носил герой Деппа в картине, пишет TMZ.

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Покупатель выложил за лот $81 250.

[ + – ] Рукав с ножницами, который носил герой Деппа

Общая сумма почти удвоила прогнозируемую стоимость реквизита, поскольку эксперты в прошлом месяце подсчитали, что часть памятных вещей из фильма должна была быть продана в диапазоне от $30 тыс. до $50 тыс. По словам источников в аукционном доме, судебное разбирательство и результат в пользу Деппа сыграли важную роль в повышении спроса на лот.

Ранее сообщалось что мотоцикл, который использовали на съемках в фильме Джона Уотерса "Плакса" 1990 года, будет выставлен на аукционе Kruse GWS с начальной ценой в $250тыс.

Возвращаясь к фильму "Эдвард Руки-ножницы", добавим, что в картине Тима Бертона, кроме Деппа, также снимались бывшая девушка Джонни Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Энтони Майкл Холл, Алан Аркин и покойный Винсент Прайс.

Его персонаж был искусственным человеком, изобретатель которого (Прайс) умер, не доработав его, оставив ему ножницы вместо рук. В конце концов он отправляется в пригород, где его забирает семья, и учится жить с людьми.

По данным Box Office Mojo, фильм собрал в прокате $56 млн и остается культовой классикой спустя более 31 года после выхода на экраны.

Ранее мы писали о том, что Депп готов простить Эмбер Херд $8,3 млн, однако при условии, что она не будет подавать апелляцию. Тем более, что вскоре актер снова будет судиться, уже с партнером по съемочной площадке фильма "Город лжи". Последний утверждает, что Депп распускал руки. Защищать Джонни будет адвокат Камилла Васкес, обеспечившая ему победу на процессе против бывшей жены.