Рукавичку Деппа з фільму "Едвард Руки-ножиці" продали на аукціоні за $81 тис

Перемога Джонні Деппа в суді подвоїла вартість лота.

Після того, як 59-річний голлівудський актор Джонні Депп виграв справу про наклеп проти Ембер Герд, інтерес публіки до всього, що пов'язано з ним, виріс багаторазово, зокрема й на речі, які він колись носив або використав, чим відразу ж скористалися заповзятливі ділки. Так, компанія Propstore продала реквізит із фільму актора 1990 року "Едвард Руки-ножиці" — руку-вставку з ножицями, яку носив герой Деппа в картині, пише TMZ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Покупець виклав за лот $81 250.

[ + – ] Рукав із ножицями, який носив герой Деппа

Загальна сума майже подвоїла прогнозовану вартість реквізиту, оскільки експерти минулого місяця підрахували, що частину пам'ятних речей з фільму мали б продати в діапазоні від $30 тис. до $50 тис. За словами джерел в аукціонному будинку, судовий розгляд та результат на користь Деппа зіграли важливу роль у підвищенні попиту на лот.

Раніше повідомлялося, що мотоцикл, який використовували на зйомках у фільмі Джона Вотерса "Плакса" 1990 року, виставлять на аукціоні Kruse GWS з початковою ціною $250 тис.

Повертаючись до фільму "Едвард Руки-ножиці", додамо, що в картині Тіма Бертона, крім Деппа, також знімалися колишня дівчина Джонні Вайнона Райдер, Даян Віст, Ентоні Майкл Голл, Алан Аркін та покійний Вінсент Прайс.

Його персонаж був штучною людиною, винахідник якої (Прайс) помер, не доопрацювавши його, залишивши йому ножиці замість рук. Зрештою він вирушає до передмістя, де його забирає сім'я, і вчиться жити з людьми.

За даними Box Office Mojo, фільм зібрав у прокаті $56 млн і залишається культовою класикою після 31 року після виходу на екрани.

Раніше ми писали про те, що Депп готовий вибачити Ембер Герд $8,3 млн, однак за умови, що вона не подаватиме апеляцію. Тим більше, що незабаром актор знову судитиметься, вже з партнером зі знімального майданчика фільму "Місто брехні". Останній стверджує, що Депп розпускав руки. Захищатиме Джонні адвокатка Камілла Васкес, яка забезпечила йому перемогу на процесі проти колишньої дружини.