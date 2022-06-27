Принцесса Беатрис попала в неудобную ситуацию на фестивале Гластонбери

Принцесса три раза не могла расплатится в дорогом фаст-фуде: ее карта была отклонена

Внучка королевы Елизаветы, принцесса Беатрис попала в неприятную ситуацию на музыкальном фестивале Гластонбери в Британии. Ее карту три раза отклонили, когда она пыталась расплатится в дорогом киоске фастфуда, отмеченного звездой Мишлен. Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Беатрис посетила Гластонбери с мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Так что когда поесть в Pony Bistro не вышло, принцесса покраснела, но сохранила лицо и присоединилась с мужем к толпе отдыхающих.

33-летняя принцесса Беатрис стала одной из самых фотографируемых на фестивале селебрити, среди всех, кто посетил мероприятие в пятницу, когда хедлайнером стала Билли Айлиш.

[ + – ] Принцесса Беатрис и ее супруг на Гластонбери

Впрочем, на фестивале хватало звезд и на сцене и среди зрителей. Пришла Кейт Мосс, которая не пропускает ни один фестиваль еще с того времени, как встречалась с рок-звездой Питом Доэрти.

А прошлой ночью хедлайнером стал сэр Пол Маккартни. С ним на сцену неожиданно вышли Брюс Спрингстин и фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол.

Бывший член легендарной группы "Битлз" стал старейшим сольным хедлайнером фестиваля ведь только неделю назад он отпраздновал свое 80-летие.

Чтобы отметить знаменательное событие, сэр Пол сыграл собравшимся подборку собственных песен, а также любимых треков The Beatles и его более поздней группы Wings.

А также он поднял флаг Украины, привлекая внимание к продолжающейся войне с Россией.

Ранее на фестивале неожиданно выступила известная эко-активистка Грета Тунберг. А американский рэпер Ламар вышел на сцену в терновом венце с бриллиантами.

Также на Гластонбери выступили украинские исполнители: "Даха Браха", победители Евровидения Kalush Orchestra и Джамала, а также Go_A.