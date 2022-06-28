Принц Гарри и Меган Маркл внезапно встретились с Опрой Уинфри

Журналисты подозревают, что готовится еще одно скандальное интервью

Принца Гарри и Меган Маркл видели подъезжающими к роскошному особняку Опры Уинфри в Монтесито, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

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Хоть дом принца находится всего в пяти минутах от особняка Опры, Гарри с женой сели в Range Rover и взяли с собой охрану на таком же автомобиле, в очередной раз вызвав волну возмущения из-за лицемерных заявлений о том, как надо охранять природу и заботится об экологии.

Также с ними в машине была американская актриса Джанина Гаванкар, звезда сериала "Тайны Лауры". Лилибет и Арчи в салоне не было.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри едут к Опре Уинфри Фото: Backgrid

Зачем принц Гарри и Меган Маркл ездили к Опре Уинфри – неизвестно. Не исключено, что они готовят новое интервью, ведь предыдущее, которое герцоги Сассекские дали 18 месяцев назад, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

[ + – ] Дом Опры Уинфри в Монтесито за 100 миллионов долларов Фото: Скриншот

Меган жаловалась на свою тяжелую жизнь во дворце, намекала на то, что в королевской семье есть расисты и избрала своим главным оппонентом Кейт Миддлтон, которая, будучи на тот момент, многодетной матерью, должна была оказывать ей психологическую поддержку.

Правда после шума в таблоидах, Меган и Гарри обвинили в вранье, найдя множество неточностей в их словах, после чего Опра Уинфри внезапно удалила видеозапись интервью со своего канала и, по слухам, поссорилась с принцем и его женой.

Громкое интервью принца Гарри и Меган с Опрой вышло в эфир 7 марта 2021 года после того, как пара покинула Англию и начала обживаться в качестве частных лиц в США.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри едут к Опре Уинфри

Гарри несколько раз посещал Великобританию, но последний раз он с Меган приехал на Платиновый юбилей королевы Елизаветы. Эксперты уже отметили, что визит для принца прошел не так, как было запланировано. Королева запретила делать фото с правнуками Лилибет и Арчи, герцогов не пустили на балкон, как прочих членов королевской семьи, а съемочную команду Netflix, с которой у них многомиллионный контракт, отрезали от сенсационных материалов.

В итоге Меган и Гарри вернулись в США весьма скоро и с той поры почти не появлялись на публике. Только на матчах по поло команды Los Padres.

Зато они уже оказались в центре экологического скандала, когда оказалось, что в Великобританию и назад они летали частным рейсом.