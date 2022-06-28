Принц Гаррі та Меган Маркл раптово зустрілися з Опрою Вінфрі

Журналісти підозрюють, що готується ще одне скандальне інтерв'ю.

Принца Гаррі та Меган Маркл бачили, коли вони під'їжджали до розкішного маєтку Опри Вінфрі в Монтесіто, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

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Хоча будинок принца розташований усього за п'ять хвилин від маєтку Опри, Гаррі з дружиною сіли в Range Rover і взяли із собою охорону на такому самому автомобілі, вкотре викликавши хвилю обурення через лицемірні заяви про те, як треба охороняти природу та піклуватися про екологію.

Також із ними у машині була американська акторка Джаніна Гаванкар, зірка серіалу "Таємниці Лаури". Лілібет і Арчі в салоні не було.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі їдуть до Опри Вінфрі Фото: Backgrid

Навіщо принц Гаррі та Меган Маркл їздили до Опри Вінфрі, невідомо. Не виключено, що вони готують нове інтерв'ю, адже попереднє, яке герцоги Сассекські дали 18 місяців тому, справило ефект бомби, що розірвалася.

[ + – ] Будинок Опри Вінфрі в Монтесіто за 100 мільйонів доларів Фото: Скриншот

Меган скаржилася на своє важке життя у палаці, натякала на те, що в королівській родині є расисти, і обрала своєю головною опоненткою Кейт Міддлтон, яка, будучи на той момент багатодітною матір'ю, мала надавати їй психологічну підтримку.

Щоправда, після шуму в таблоїдах, Меган і Гаррі звинуватили в брехні, знайшовши безліч неточностей у їхніх словах, після чого Опра Вінфрі раптово видалила відеозапис інтерв'ю зі свого каналу і, за чутками, посварилася з принцом і його дружиною.

Гучне інтерв'ю принца Гаррі та Меган з Опрою вийшло в ефір 7 березня 2021 року після того, як пара залишила Англію та почала обживатися в ролі приватних осіб у США.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі їдуть до Опри Вінфрі

Гаррі кілька разів відвідував Велику Британію, але востаннє він із Меган приїхав на Платиновий ювілей королеви Єлизавети. Експерти вже зазначили, що візит для принца відбувся не так, як було заплановано. Королева заборонила робити фото з правнуками Лілібет і Арчі, герцогів не пустили на балкон, як інших членів королівської родини, а знімальну команду Netflix, із якою ті мають багатомільйонний контракт, відрізали від сенсаційних матеріалів.

У результаті Меган і Гаррі повернулися в США дуже скоро і з того часу майже не з'являлися на публіці, лише на матчах із поло команди Los Padres.

Натомість вони вже опинилися в центрі екологічного скандалу, коли виявилося, що у Великобританію та назад вони літали приватним рейсом.