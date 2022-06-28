Линда Евангелиста вернулась в соцсети (фото)

С 2015 года знаменитость редко выходит на публику и практически не ведет соцсети.

57-летняя канадская модель Линда Евангелиста после продолжительного молчания в соцсетях поделилась со своими подписчиками свежим снимком.

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Знаменитость итальянского происхождения показала трогательный черно-белый кадр со своими подругами в нью-йоркском ресторане Kappo Masa.

"Лучший ужин с лучшими давними друзьями", — подписала новое фото Евангелиста.

[ + – ] Линда Евангелиста со своими подругами

Подписчики знаменитости выразили свою поддержку модели.

"Линда! Ты так прекрасно выглядишь", "лучшие из лучших", "ох, девушки", — пишут в комментариях фолловеры канадской модели.

С 2015 года Евангелиста не появлялась на публике, не давала интервью и не вела соцсети. Затем звезда опубликовала пост, в котором рассказала, что стала жертвой неудачной пластической процедуры под названием CoolSculpting (Криолиполиз). С ее помощью безоперационным холодом удаляют локальные жировые отложения. Однако операция стала неудачной для модели, и она начала только набирать вес.

Напомним, зимой 2022 супермодель 90-х Линда Евангелиста дала откровенное интервью после неудачной пластической операции.

Также Фокус писал о культовом образе Линды Евангелисты, который в 2022 повторила американская актриса Зендая.