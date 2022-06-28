Лінда Євангеліста повернулася у соцмережі (фото)

З 2015 року знаменитість рідко виходить на публіку та практично не веде соцмережі.

57-річна канадська модель Лінда Євангеліста після тривалого мовчання у соцмережах поділилася зі своїми підписниками свіжим знімком.

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Знаменитість італійського походження показала зворушливий чорно-білий кадр зі своїми подругами в нью-йоркському ресторані Kappo Masa.

"Найкраща вечеря з найкращими давніми друзями", — підписала нове фото Євангеліста.

[ + – ] Лінда Євангеліста зі своїми подругами

Підписники знаменитості висловили свою підтримку моделі.

"Лінда! Ти так чудово виглядаєш", "кращі з кращих", "ох, дівчата", — пишуть у коментарях фоловери канадської моделі.

З 2015 року Євангеліста не з'являлася на публіці, не давала інтерв'ю та не вела соцмережі. Згодом зірка опублікувала пост, у якому розповіла, що стала жертвою невдалої пластичної процедури під назвою CoolSculpting (Кріоліполіз). З її допомогою безопераційно холодом видаляють локальні жирові відкладення. Проте операція стала невдалою для моделі і вона почала тільки набирати вагу.

Нагадаємо, взимку 2022 супермодель 90-х Лінда Євангеліста дала відверте інтерв'ю після невдалої пластичної операції.

Також Фокус писав про культовий образ Лінди Євангелісти, який у 2022 повторила американська акторка Зендея.