Зеленский поблагодарил Шона Пенна за съемку фильма про войну в Украине

Оскароносный актер приехал в Киев и встретился с президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский лично при встречи поблагодарил оскароносного актера и продюссера Шонна Пенна за то, что тот снимает документальный фильм о войне в Украине. Об этом сообщили в Офисе президента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне на Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!" — написал президент в Telegram.

Во время встречи с кинорежиссером Владимир Зеленский сказал, что очень важно продемонстрировать миру, что произошло в пригородах украинской столицы во время российской оккупации.

"Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло в окрестностях Киева. Я знаю, что вы в первые дни войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру, – показать то, что натворила Россия", – отметил Владимир Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский встретился с Шоном Пенном в Киеве. Фото: Офис президента

Напомним, 61-летний Шон Пенн на днях вернулся в Киев, чтобы продолжить съемки документального фильма о войне с Россией. Он планирует посетить Бучу и Ирпень, которые были оккупированными российской армией и пережили ужасающие зверства, и пообщаться с местными жителями.

Актер уже приезжал в Украину в ноябре прошлого года, и на момент начала полномасштабной войны 24 февраля находился в Киеве. Через несколько дней он эвакуировался вместе с командой, но был намерен вернуться.

Фокус рассказывал ранее о том, что голливудский актер стал одним из первых мировых знаменитостей, кто открыто говорил о геноциде украинского народа и выступил против войны, которую развязала Россия. Шон Пенн настаивал, чтобы Владимиру Зеленскому разрешили выступить во время церемонии "Оскар" и рассказать всему миру о том, что происходит в нашей стране. В случае отказала актер обещал расплавить свои статуэтки, а также призывал участников церемонии бойкотировать мероприятие.

Фокус также писал о том, что Украину во время войны посещали другие голливудские знаменитости. Во Львов приезжала Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Актриса общалась с местными жителями и была глубоко опечалена тем, что миллионам детей приходится покидать свои дома из-за ужасающей войны. После посещения Украины 47-летняя Анджелина Джоли носит кольцо с картой нашей страны.