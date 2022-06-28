Зеленський подякував Шону Пенну за зйомку фільму про війну в Україні

Оскароносний актор приїхав до Києва та зустрівся з президентом.

Президент України Володимир Зеленський особисто під час зустрічі подякував оскароносному акторові та продюсеру Шону Пенну за те, що той знімає документальний фільм про війну в Україні. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.

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"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві і бачив, що таке російська агресія. Незабаром всю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шон, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!" — написав президент у Telegram.

Під час зустрічі із кінорежисером Володимир Зеленський сказав, що дуже важливо продемонструвати світові, що сталося у передмісті української столиці під час російської окупації.

"Шон, ми дуже зацікавлені в тому, щоб показати світові, що сталося на околицях Києва. Я знаю, що ви в перші дні війни були тут. Багато чого змінилося в Києві. Але навколо Києва є деякі міста, які дуже важливо продемонструвати світові, — показати те, що наробила Росія", — наголосив Володимир Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський зустрівся із Шоном Пенном у Києві Фото: Офис президента

Нагадаємо, 61-річний Шон Пенн днями повернувся до Києва, щоби продовжити зйомки документального фільму про війну з Росією. Він планує відвідати Бучу та Ірпінь, які були окуповані російською армією і пережили жахливі звірства, та поспілкуватися з місцевими жителями.

Актор уже приїжджав до України у листопаді минулого року, і на момент початку повномасштабної війни 24 лютого перебував у Києві. За кілька днів він евакуювався разом із командою, але мав на меті повернутися.

Фокус розповідав раніше про те, що голлівудський актор став одним із перших світових знаменитостей, хто відкрито говорив про геноцид українського народу та виступив проти війни, яку розв'язала Росія. Шон Пенн наполягав, щоб Володимиру Зеленському дозволили виступити під час церемонії "Оскар" та розповісти всьому світу про те, що відбувається у нашій країні. У разі відмови актор обіцяв розплавити свої статуетки, а також закликав учасників церемонії бойкотувати захід.

Фокус також писав, що Україну під час війни відвідували інші голлівудські знаменитості. До Львова приїжджала Анджеліна Джолі, яка є послом доброї волі управління верховного комісара ООН у справах біженців. Акторка спілкувалася з місцевими жителями і була глибоко засмучена тим, що мільйонам дітей доводиться залишати свої будинки через жахливу війну. Після відвідин України 47-річна Анджеліна Джолі носить перстень з картою нашої країни.