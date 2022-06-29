Светлана Лобода переписала дом в Подмосковье на охранника, - КП

Певица сейчас находится за границей, но терять недвижимость в РФ не готова

Украинская певица Светлана Лобода переписала принадлежащую ей недвижимость в России на других людей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Известно, что помогает ей в этом начальник ее охраны Гаджимурат Абдулаев. Ранее он помог ей перевезти автомобили на территорию Беларуси, теперь на него певица оформила дом на Рублево-Успенском шоссе.

[ + – ] Светлана Лобода и Гаджимурат Абдулаев Фото: Соцсети

Также у артистки имеется трехкомнатная квартира в Москве, доставшаяся в наследство от бабушки. Ее Лобода также оформила на другого человека. Будет ли она продавать свою российскую недвижимость – неизвестно.

Она до сих пор арендует в Москве склад, где хранить свою концертную аппаратуру. По слухам, помогает ей ее нынешний бойфренд – непубличный украинский олигарх Артур Гранц. Незадолго до начала войны в Украине он развелся с женой.

Сейчас семья Лободы: ее родители, сестра и два дочери, живут на две страны — Кипр и ОАЭ. Ранее артистка рассказывала, что купила дом.

"Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. У меня дома в разных странах: это и Россия, и Европа. И еще Дубай — там тоже есть квартира", — рассказывала певица.

[ + – ] Дом Светланы Лободы на Рублевке Фото: Соцсети

Но Лобода начала экономить – она уволила свою подтанцовку и часть персонала. Напомним, ранее выступление артистки обходилось заказчику минимум в 100 тысяч долларов. А в райдере были упомянуты 13 человек помощников Абдулаев, к слову, ни на шаг не отходил от звезды и должен был размещен в соседнем номере.

Недавно она посетила Ирпень, сильно пострадавший от российской оккупации и попросила убрать ее из списка людей, поддержавших войну в Украине. Интересно, но мать Лободы, Наталья, в прошлом была депутатом Ирпенского городского совета от партии местного градоначальника Владимира Карплюка "Новые лица". Полномочия она сложила из-за участия в ток-шоу Андрея Малахова, где появилась вместе с дочерью и подарила ведущему собственноручно испеченный торт. После этого разразился скандал.

Именно в Ирпене жил танцор и модель Назар Грабар, который снимался в клипе Лободы "Твои глаза". Молодой человек остался без жилья. В его квартире была база оккупантов и они, уже "традиционно" украли и разрушили все. Сейчас он служит в рядах ВСУ.