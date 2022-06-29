Світлана Лобода переписала будинок у Підмосков'ї на охоронця

Співачка зараз перебуває за кордоном, але втрачати нерухомість в РФ не готова.

Українська співачка Світлана Лобода переписала нерухомість, що належить їй в Росії, на інших людей. Про це повідомляє "Комсомольська правда".

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Відомо, що допомагає їй у цьому начальник її охорони Гаджимурат Абдулаєв. Раніше він допоміг їй перевезти автомобілі на територію Білорусі, тепер на нього співачка оформила будинок на Рубльово-Успенському шосе.

[ + – ] Світлана Лобода та Гаджимурат Абдулаєв Фото: Соцсети

Також артистка має трикімнатну квартиру в Москві, що дісталася у спадок від бабусі. Її Лобода також оформила на іншу людину. Чи продаватиме вона свою російську нерухомість — невідомо.

Вона досі орендує у Москві склад, де зберігатиме свою концертну апаратуру. За чутками, допомагає їй її нинішній бойфренд — непублічний український олігарх Артур Гранц. Незадовго до початку війни в Україні він розлучився з дружиною.

Нині родина Лободи: її батьки, сестра та дві доньки живуть на дві країни — Кіпр та ОАЕ. Раніше артистка розповідала, що купила будинок.

"Два роки тому збулася моя мрія. Я купила будиночок у Європі, біля моря. Там мене ніхто не знає, крім сусідів — вони росіяни. У мене вдома в різних країнах: це і Росія, і Європа. І ще Дубай — там теж є квартира", — розповідала співачка.

[ + – ] Будинок Світлани Лободи на Рубльовці Фото: Соцсети

Але Лобода почала заощаджувати — вона звільнила свою підтанцьовку та частину персоналу. Нагадаємо, раніше виступ артистки коштував замовнику щонайменше 100 тисяч доларів. А в райдері було згадано 13 людей помічників, Абдулаєв, до речі, ні на крок не відходив від зірки і мав бути розміщений у сусідньому номері.

Нещодавно вона відвідала Ірпінь, який сильно постраждав від російської окупації і попросила прибрати її зі списку людей, які підтримали війну в Україні. Цікаво, але мати Лободи, Наталя, у минулому була депутатом Ірпінської міської ради від партії місцевого градоначальника Володимира Карплюка "Нові особи". Повноваження вона склала через участь у ток-шоу Андрія Малахова, де з'явилася разом із дочкою та подарувала ведучому власноруч спечений торт. Після цього вибухнув скандал.

Саме в Ірпені жив танцюрист і модель Назар Грабар, який знімався у кліпі Лободи "Твои глаза". Молодик залишився без житла. У його квартирі була база окупантів і вони вже "традиційно" вкрали і зруйнували все. Нині він служить у лавах ЗСУ.