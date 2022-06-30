Кейт Миддлтон расстроена из-за ссор между принцем Уильямом и принцем Гарри

Жена будущего короля Великобритании скучает по времени, когда братья ладили между собой.

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон очень расстроена из-за того, что принц Гарри не поздравил своего старшего брата с 40-летием. Об этом пишет Marie Claire.

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"Она думает, что это невероятно грустно, что братья имеют так мало общего друг с другом. Она разбита, когда смотрит, как все сложилось, ведь они были так близки", — рассказывает инсайдер.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри в молодости Фото: UK Press

Празднование 40-го дня рождения принца Уильяма было гораздо спокойнее, чем празднование Платинового юбилея королевы, поскольку герцог провел этот день в своем лондонском доме с семьей.

Как известно, жена именинника Кейт Миддлтон чувствовала ностальгию за последним знаменательным днем рождения герцога. На его 30-летие принц Уильям и принц Гарри провели день вместе в Уэльсе.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Считается, что даже во время празднования Платинового юбилея в начале июня 2022 братья почти не проводили времени вместе.

Напомним, в июне 2022 принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми посетили Великобританию в рамках празднования Платинового юбилея на престоле королевы Елизаветы Второй. Однако герцога Сассекского холодно приняли на его родине, за что он может потребовать публичных извинений.

Также Фокус писал о возможных причинах, почему принц Гарри и принц Уильям не могут примириться.