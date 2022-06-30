Кейт Миддлтон расстроена из-за ссор между принцем Уильямом и принцем Гарри
Жена будущего короля Великобритании скучает по времени, когда братья ладили между собой.
Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон очень расстроена из-за того, что принц Гарри не поздравил своего старшего брата с 40-летием. Об этом пишет Marie Claire.
"Она думает, что это невероятно грустно, что братья имеют так мало общего друг с другом. Она разбита, когда смотрит, как все сложилось, ведь они были так близки", — рассказывает инсайдер.
Празднование 40-го дня рождения принца Уильяма было гораздо спокойнее, чем празднование Платинового юбилея королевы, поскольку герцог провел этот день в своем лондонском доме с семьей.
Как известно, жена именинника Кейт Миддлтон чувствовала ностальгию за последним знаменательным днем рождения герцога. На его 30-летие принц Уильям и принц Гарри провели день вместе в Уэльсе.
Считается, что даже во время празднования Платинового юбилея в начале июня 2022 братья почти не проводили времени вместе.
Напомним, в июне 2022 принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми посетили Великобританию в рамках празднования Платинового юбилея на престоле королевы Елизаветы Второй. Однако герцога Сассекского холодно приняли на его родине, за что он может потребовать публичных извинений.
Также Фокус писал о возможных причинах, почему принц Гарри и принц Уильям не могут примириться.